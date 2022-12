ZDA in več drugih držav, tudi Italija, je že uvedlo obvezno testiranje potnikov, ki prihajajo iz Kitajske, potem ko je po odpravi politike ničelne tolerance do covida-19 na Kitajskem skokovito naraslo število okužb. Negativen test na okužbo bo za potnike s Kitajske od nedelje obvezen tudi za vstop v Indijo. Kitajska je sicer ta teden napovedala, da bo odpravila obvezno karanteno ob prihodu, zato veliko Kitajcev načrtuje potovanje v tujino.

Iz ECDC so danes sporočili, da trenutno ne verjamejo, da bo porast primerov na Kitajskem vplival na epidemiološke razmere v EU »glede na večjo odpornost prebivalcev EU ter predhodno pojavljanje različic, ki trenutno krožijo na Kitajskem«. Zato menijo, da »pregledi in potovalni ukrepi za potnike s Kitajske niso upravičeni«.

Potencialno število uvoženih okužb je bilo namreč precej majhno v primerjavi s številom okužb, ki že dnevno krožijo v državah članicah in jih zdravstveni sistemi trenutno lahko obvladujejo, so dodali.

Evropska komisija je danes sklicala tudi sestanek odbora EU za zdravstveno varnost, da bi govorili o morebitnih ukrepih. V komisiji so ob tem izpostavili, da je glede na razmere na Kitajskem ključnega pomena, da EU deluje enotno in usklajeno glede morebitnih ukrepov na področju javnega zdravja. Dodali so še, da bodo še naprej spodbujali razprave med državami članicami.