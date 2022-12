Skakalnica pod Senčno goro v Oberstdorfu se je še enkrat več izkazala za zelo zahtevno, svoje pa so dodale še spremenljive razmere in nerazumljive poteze žirije tekmovanja. Vodstvo tekmovanja se je v močnem vetru v hrbet odločilo za zelo nizko zaletno mesto na začetku tekme. Ob sorazmerno kratkih skokih je odlično kazalo Lovru Kosu, ki je po 30 skakalcih vodil. Nato pa so se razmere umirile, žirija pa je dvignila nalet za dve mesti.

Na vrhu naleta je bil »nemški paket« skakalcev, ki je ponujeno odlično izkoristil. 26 tisoč glavo množico sta navdušila Karl Geiger in Andreas Wllinger, ki sta poletela v dno skakalnice in poskrbela za pravo ekstazo izjemno glasnih navijačev. A še boljši od obeh Nemcev so bili v prvi seriji Piotr Zyla, Dawid Kubacki in izjemni Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je le za meter zgrešil rekord skakalnice (142,5m).

Najboljši Slovenec v prvi seriji je bil Lovro Kos na 8. mestu, a možnosti za boj za zlatega orla so skorajda že splavala po vodi. Nastop v finalu so si z zmagami v paru priborili tudi Anže Lanišek, ki je bil eden večjih osmoljenec zahtevnih razmere na 13. mestu, Peter Prevc (19.), Timi Zajc (25.) in Žiga Jelar (29.).

Zmaga za Graneruda, Kos sedmi, Lanišek deseti

Med čakanjem na drugo serijo je bilo tako veliko razočaranih obrazov, vsi pa so si bili enotni, da takšna tekma ni dobra za razplet celotne novoletne turneje. Vseeno je sledil še drugi skok. Tudi tokrat je bilo potrebno za dolg skok imeti nekaj sreče. Veter se je znova umiril za zadnje skakalce, ki so si že v prvi seriji priskočili lepo prednost. Slovenci so tako tudi tokrat potegnili krajšo. Najboljši je bil Lovro Kos, ki je napredoval na sedmo mesto, a v skupnem seštevku turneje zaostaja že debelih 31,7 točke. Lanišek je bil 10., a je nabral še dodatnih 13,3 točke več zaostanka. Timi Zajc, ki je bil v kvalifikacijah odličen tretji, je bil 18, Peter Prevc 22. in Žiga Jelar 28.

Najboljši iz prve serije so tudi v drugo prikazali izjemne skoke. Vrstni red povsem na vrhu pa je ostal nespremenjen. Norvežan Halvor Egner Granerud je tudi v drugi seriji na željo trenerja skočil iz nižjega naletnega mesta. Ob izjemni formi je vseeno uspel skočiti v dno skakalnice. Pri 139 metrih mu je uspel izjemen doskok, prejel dodatne točke in vso konkurenco prehitel za 13,4 točke. S tem je naredil morda že odločilni korak za končno slavje, a skakalce čakajo še tri tekme. Drugi je bil Zyla in tretji Kubacki.