Napadi na policiste: Tarče zaradi maščevanja, sovraštva, alkohola

V prvem polletju so obravnavali 89 kaznivih dejanj, povezanih z napadi na policiste. Napadenih je bilo 138 policistov. Obravnavali so tudi 25 groženj policistom. Lani so policisti v skoraj 3100 primerih zoper 3300 oseb uporabili skoraj 7400 prisilnih sredstev.