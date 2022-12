Velika pričakovanja

Veliki angleški pisatelj Charles Dickens je svoj nepozabni roman poimenoval z naslovom, ki lepo opiše tudi božični in novoletni čas. Za najmlajše med nami se pričakovanja začnejo takoj po oddaji pisma Božičku in dedku Mrazu. Nestrpno čakajo dan, ko bo eden od njiju ponoči vstopil v naše domove. Ponoči na skrivaj vstajajo in pogledujejo pod jelko, ali je že prišel tudi k njim domov, saj jih je v vrtcih in šolah že obiskal. Ko se končno ponoči pripelje tudi k njim, se zjutraj zaiskrijo njihove oči, ki ob odpiranju daril nemudoma preverijo verodostojnost daril z željami v poslanih pismih.