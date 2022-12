Že samo dejstvo, da je ob več zdravnikih, kot smo jih imeli v socializmu, aktualni sistem manj sposoben in operativen, kaže na to, da zdravstvo deli usodo neuspešne gradnje stanovanj, DSO-jev in študentskih domov. Torej smo z večjo demokratičnostjo političnega sistema dobili slabšo stanovanjsko in zdravstveno oskrbo, kar oboje predstavlja na eni strani pravice uporabnikov, po drugi strani pa osnovno nalogo politike, tudi osnovno merilo, ali je politika uspešna ali ni. Pojdimo po vrsti.

Dodatno, dejansko obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je v svetu edinstveno in s katerim se napajajo zasebne zavarovalnice, ki vsak koledarski dan zaračunajo in dobijo denar za svoje nepotrebne administrativne storitve, bi morali na prvi seji vlade prenesti na ZZZS, ne pa to obljubljati z generalno prenovo sistema, do česar ni nujno, da sploh kdaj pride. Očitno gre tu za ponovno odpiranje denarnic zasebnih zavarovalnic in poslovno sodelovanje te vlade z NSi, ki je svojo dušo in telo prodal zasebnim zavarovalnicam. Na tej točki je padel Šarec in na tej točki počasi pada Golob, da o Levici ne izgubljam besed.

Enako plačilo zdravnikov in drugega osebja za enako delo je vendar imperativ kapitalizma, kjer trg uravnava cene in konkurenco, a pri nas ne deluje, saj delavci bežijo v zasebni sektor. Če imata javni in zasebni sektor skupna izhodišča, plačilo po storitvah, potem v zasebnem sektorju ne more nihče dati višjih plač.

Javne ustanove bi morale imeti pri plačevanju s strani ZZZS prednost: vse, kar lahko naredijo, morajo dobiti plačano. Le tisto, česar ne morejo narediti, lahko naredi zasebni sektor po enakih cenah na enoto storitve. Sedaj se dogaja, da so ordinacije v javnem sektorju brez dela, ker so že zapolnili količine, ki jih plačuje ZZZS, enakovrstne ordinacije v zasebnem sektorju pa delajo dobičke na ta račun.

Zdravnik lahko dela le v javnem ali le v zasebnem sektorju, naj se odloči. Dvoživke ne morejo sploh obstajati, saj če ima nekdo v javni ustanovi dovolj dela, ne more imeti časa za zasebno prakso. Logično, da zdravstveni minister ne more biti dvoživka, saj je njihovo ukinjanje v koalicijskem sporazumu. Minister za zdravje bi moral biti izkušen menedžer na tem področju, kot je to drugod. Nenormalno dolgi dopusti zdravnikov, ki izhajajo iz drugega časa in drugih razlogov, se ukinejo in se določijo realno potrebni.

Tudi v zdravstvu bi moral vsak uporabnik dobiti list ali kontakt na portal za ocenjevanje zadovoljstva prejetih storitev – na ta način bi se vedelo, kdo dela dobro in kakšne naj bodo nagrade, napredovanja, premeščanja ...

Stavka zdravnikov ni potrebna: imajo znan budžet in znane naloge in program dela. Če minister tega ne zna razporediti, si naj kar sami razdelijo denar, pa tudi delo in odgovornost za rezultate.

Stavka uporabnikov je upravičena kot še nikoli.

Bojko Jerman, Dolsko