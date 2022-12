Muzej osamosvojitve – ne, muzej osamosvojiteljev – da!

Osamosvojitev Slovenije so skozi dolgo zgodovino, vse do leta 1991, omogočili ljudje in dogodki, ki niso del muzeja, pač pa živ organizem, ki živi in se razvija naprej. Živ pomnik osamosvojitve smo torej vsi državljani, ki smo glasovali na plebiscitu in še posebej tisti, ki so na barikadah branili novo državo. Tako imenovani osamosvojitelji, ki na račun tega naziva še vedno koristijo razne položaje, medalje, pokojnine in zahtevajo muzej, pa si res zaslužijo svoj muzej. Žal je edini resnično zaslužni med njimi že pokojni, kar potrjuje partizansko spoznanje, da so najboljši padli.