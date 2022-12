Avtocesta Ljubljana–Koper je že sedaj preobremenjena do skrajnosti. Tovornjak za tovornjakom v dolgih vrstah se pomikajo v Koper in nazaj, pogosti so zastoji in nesreče, ki povzročajo tudi večurne zamude potovalnega časa. Jasno je, da cestni tovorni promet ne bo vzdržal pričakovanega 100-odstotnega povečanja. Povečanje pričakovanih milijon kontejnerjev bo bremenilo železniški tovorni promet, ki bo po sedanjih načrtih usmerjen skozi Potniški center Ljubljana (PCL). 750 metrov dolge kompozicije tovornih vlakov vsakih nekaj minut bodo vozile skozi središče naše prestolnice. Tovorni promet, namenjen na Gorenjsko, bo, kot do sedaj, kar dvakrat prevozil PCL, vse dokler ne bo zgrajena zahodna obvoznica (Vizija 50+).

Povečanje tovornega železniškega prometa, kot ga napoveduje Luka Koper, ni mogoče peljati skozi PCL. To ni samo problem Mestne občine Ljubljana, pa tudi ne Slovenskih železnic in Direkcije za infrastrukturo DRI; prometni infarkt na področju PCL je problem slovenskega gospodarstva, tudi družbe Dars, d. d., ki vzdržuje in neprestano popravlja avtoceste, ki jih povzroča erozija tovornega, predvsem mednarodnega cestnega prometa. Prišteti je treba tudi stroške izgube časa v ure dolgih čakalnih vrstah, ob pogostih nesrečah pa še posege policije in stroške zdravstva.

Kljub temu, da je za gradnjo PCL, ki bi jo moral po pogodbi financirati madžarski partner, zapravljenih 137 milijonov evrov, saj bo PCL financirala Slovenija; da je zapravljenih šest let dela DRI za projektiranje Tivolskega loka; da je realizirana razvoju Ljubljane škodljiva nadgradnja železnice Dolgi most–pivovarna Union; da se planira rušenje podvozov Dunajske in Šmartinske ceste, pa avtobusna postaja na neprimerni lokaciji z nepotrebnim podaljšanjem vožnje, nepotrebno draga prenova železniške postaje, železniška in cestna infrastruktura, izguba postajnega poslopja, spremenjenega v hotel ... – pa do sedaj v vseh postopkih ni bilo sodelovanja javnosti, čeprav bodo zgrešene odločitve povzročale bolezen in smrt občanov in odločilno vplivale na urbanistični razvoj mesta. Obljubam odgovornih, da je vse, kar se planira na PCL, le začasna rešitev, ne verjame nihče.

Za vsako konstruktivno kritiko je potrebna alternativa. Na okrogli mizi društva arhitektov 23. 11. 2022 je bil predstavljen najin predlog celostne rešitve ljubljanskega železniškega vozlišča. Podžupan in mestni urbanist Janez Koželj je dejal, da MOL podpira najin predlog južno-vzhodne obvoznice. Gospod Jože Novak z direkcije RS za infrastrukturo (DRI) pa je dejal, da bo ob pripravi Državnega prostorskega načrta (DPN) med drugimi upoštevan v raziskovalni obravnavi. Janez Koželj zatrjuje, da so odprte še vse možne rešitve: obvoznica, poglobitev tirov, tudi referendum.

Zato ponovno predlagava, da se javnosti čim prej predstavijo aktualni načrti PCL ter vse alternativne možnosti, ki jih obravnava DRI, tudi najin predlog celostne rešitve ljubljanskega železniškega vozlišča (LŽV). Pričakujeva odgovor.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana, Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana