Tudi silvestrovo bomo, tako kot smo božič, dočakali v blagodejno ogretem ozračju. Še dobro, kajti prerokbe, ki so nam jih ob koncu leta servirali največji modreci civilizacije, nam v prihodnjem letu ne obetajo nič dobrega. Kot se spodobi, so nam ob iztekajočem se letu na državnem spletnem mestu rtvslo.si predstavili nekaj napovedi, kaj vse nas čaka v prihodnjem letu, da se bomo znali pripraviti na morebitne zanke in pasti, ki nam jih prinaša uvid v prihodnost, ter izbrskali nekaj misli razvpitega francoskega astrologa Michela de Nostredama – Nostradamusa, kot so ga predstavili. Ta je v 16. stoletju ljudem zapustil ogromno zloveščih slutenj, ki menda že stoletja razburjajo svet.

Ribe se bodo kuhale od vročine

Kot so poudarili, njegovi privrženci trdijo, da se je doslej uresničilo 70 odstotkov predvidevanj, pravilno pa je po njihovem prepričanju predvidel Adolfa Hitlerja, pristanek na Luni in epidemijo covida-19. Možakarju torej velja verjeti, zato se lahko že zdaj mirno začnemo pripravljati na veliko vojno, ki nas čaka prihodnje leto. Tudi s planetom Mars bo, kot kaže, konec, saj je veliki astrolog uvidel »nebeški ogenj, ko bodo luči Marsa ugasnile«, kot se glasi citat, povzet po spletnem javnem servisu RTV. Vendar to še ni vse, jasnovidec je napovedal še pomanjkanje hrane, ki ga v zahodnem svetu čutimo predvsem v obliki podražitev, in celo kanibalizem, ker bo cena pšenice tako visoka, da bomo začeli jesti drug drugega. Iz Črnega morja bodo skakale skuhane ribe, saj se bodo temperature tako dvignile. »Kakor sonce bo glavo ožgalo sijoče morje: žive ribe Črnega morja bodo skoraj vrele,« je stavek, ki si ga velja zapomniti. Tudi Blaž Knez, v javnosti bolj znan kot vedeževalec Blaž, ni prizanesljiv do temačnih sil, ki nas čakajo leta 2023. In tudi njemu gre verjeti, da se bo vse, kar je oznanil, tudi dejansko uresničilo, kajti na portalu zurnal24.si so zapisali, da je Blaž eden redkih, ki so pravilno napovedali, da bo koronavirusa konec aprila in da prihaja vojna. Veliko ljudi se mu je takrat smejalo, a na koncu se je izkazalo, da je imel prav. »Obetajo se nam drastične klimatske spremembe, predvsem se bo nekaj dogajalo s soncem. Priča bomo čudnemu pojavu, ki ga nismo pogosto doživeli. Karta Lune sporoča kruto resničnost, ki prihaja aprila in maja. Za njo pa je karta smrti, najbolj strašljiva karta, ki je v tem pomenu slaba in pomeni zelo veliko mrtvih,« je izdal sloviti slovenski prerok. Na srečo mrtvih ne napoveduje slovenski bogataš in predsednik Slovenskega poslovnega kluba (SBC) Joc Pečečnik, ki je spregovoril za siol.net. »Ne napovedujem smrti, ampak zelo težke razmere za podjetništvo,« je dejal Pečečnik in to utemeljil s tem, da se »vojna v Ukrajini nadaljuje, energetska kriza se ne ohlaja. Definitivno bo prišlo do ohlajanja naročil, ki so bila v iztekajočem se letu zaradi postcovidnega efekta ekstremno visoka. To bo najbolj vplivalo na položaj na trgu.« Taka bo po Pečečnikovem mnenju usoda prihajajočega leta.

Bio ognjemet v Ljubljani

Zdaj pa skok v zadnje dni leta 2022, ki je bilo, kot vse kaže, eno zadnjih, ki smo jih preživeli v hladu in miru. Kot smo bili navajeni, je v večini slovenskih krajev odštevanje zadnjih ur leta minevalo ob veličastnih uprizoritvah metalcev petard in raket, ki so risale podobe na nebu. Ampak kot vse kaže, bo ta tradicija letos ohranjena le v glavnem slovenskem kraju, v večini drugih slovenskih metropol, Kopru, Mariboru in Celju, so se ognjemetu odpovedali. Morda tudi zato, ker nimajo posebnih bio ognjemetov. »To pomeni, da so izstrelki sestavljeni izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov, torej v njih ni plastike in umetnih mas. Uporabljamo zgolj izstrelke, ki so v skladu z zakonodajo Evropske unije in imajo CE-certifikat,« so izpraševalcem s portala N1 odgovorili z ljubljanske občine in še navrgli, da bo neto cena petminutnega ognjemeta z grajskega griča znašala 4500 evrov, v primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra pa bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami, stal pa bo pičlih 2400 evrov. Ob koncu leta tradicija veleva tudi to, da posebni in uveljavljeni Slovenci preberejo poslanico, s katero se obrnejo na narod ter mu zaželijo mir in vse dobro v duši. Pri reviji Lady so zbrali nekaj takšnih, ki so se izpostavili s svojimi nagovori sodržavljanom. »Tako sebi kot drugim seveda želim zdravja, sreče in ljubezni. Sam se vsako leto ukvarjam tudi z novoletnimi zaobljubami, ki pa so vsako leto drugačne. Letos si jih ne bom zadal,« je denimo zainteresirani javnosti priobčil glasbeni virtuoz Domen Kumer. »Želim si, da bi se končno začeli poslušati, najprej sami sebe. Da bi šli globoko vase in z veliko metlo pometli s svojimi prepričanji, vedno enimi in istimi mislimi. Manj je več,« pa je sporočila igralka in nekdanja televizijska voditeljica Zvezdana Mlakar.

Golob prisega na uravnoteženo vegetarijanstvo

Letos smo med drugim dočakali veličasten premik v predsedniških dvorih. Odšel je ljubljeni predsednik, na njegovo mesto pa je prišla še bolj ljubljena predsednica. V Slovenskih novicah so se odhajajočega predsednika odločili pospremiti z zapisom o tem, kako je iz svoje pisarne odnašal svoje spominke. »Po 10 letih predsedovanja se je Borutu Pahorju nabralo spominkov v pisarni predsedniške palače. Kljub temu, da se notranje pohištvo pisarne ne spreminja, je v protokolarni pisarni dovolj prostora za zasebni okus in lastne predmete,« so zabeležili in izdali, da si je občutek domačnost ustvaril z družinskimi fotografijami – fotografijo pokojne mame, skupinskim portretom s partnerico Tanjo in sinom Luko, opazili pa so še, da je tudi ljubitelj zelenja, saj je bilo v pisarni mogoče opaziti velik lonec s šopom belih orhidej ter še eno ali dve ločnici na mizi. To jih je, kot kaže, tako navdušilo, da so jeli ugotavljati, kaj bo v pisarno privlekla nova predsednica, in zapisali: »Kako si bo svojo pisarno uredila Nataša Pirc Musar, bo kmalu jasno, kot tudi to, ali bo v pisarni sama ali pa ji bodo družbo delale njene tri čivave.« Glede tega, ali bo v predsedniški urad res pripeljala svoje pasje miniature, se še ni javno opredelila, je pa zato glasno in jasno obelodanila, da bo prekinila dolgoletno tradicijo svojega predhodnika, ki je z vdano predsedniško vnemo 1. januarja skupaj s svojim spremstvom neumorno obiskoval porodnišnice in pred kamerami pozdravljal prvo novorojenko ali novorojenca v novem letu. Z nekaj spremembami na novem delovnem mestu se je te dni pohvalil še novoizvoljeni ljubljenec protestnega kolesarstva in delovnega ljudstva Robert Golob. Kot se je izpovedal za revijo Jana, je novi vladar v službi uvedel bolj uravnotežene obroke za svoje uslužbence. »Tukaj na vladi je bila moja želja obogatitev jedilnika in v kuhinji fantastično pripravljajo obroke, ki ustrezajo vsem smernicam. Moji sodelavci so večkrat poudarili, da pogrešajo takšno hrano, in so spremembe z veseljem sprejeli,« je sporočil Golob. Za kakšne obroke gre, sicer ni pojasnil, a kot je mogoče razbrati iz njegovega novega odnosa do mesne kuhinje, gre ta uravnoteženost zelo v prid zelenjavnim specialitetam. »Čutim razliko – takrat, ko imam na jedilniku obilo mesa, in takrat, ko je obrok uravnotežen. Saj jem meso, ampak uravnoteženost obroka je najpomembnejša. Če je ni in se zaradi kakšnega dišečega kosa mesa pregrešim, se nato slabo počutim. Začel sem z uravnoteževanjem obrokov in šele nato z izključevanjem sestavin ter vključevanjem drugih,« je o kulinaričnem uravnoteženju pripovedoval ljudski predsednik vlade.

