Letna poročila in bilance dajejo vsakokratnemu letu piko na i. Naj bo barva rdeča ali črna, se pika tam pogosto naredi preveč odločno, nova stran pa obrne prehitro. Nekaj dni odmora in že hitro v nove zmage, v več, višje in dlje. Pa življenje kljub temu noče teči po tej strugi. Noče in noče, išče meandre, da se še malo zaplete in pleše. Življenje pač potrebuje tudi praznovanje malih in velikih zmag. Duša enostavno potrebuje tovrstno hrano. Da iztrošeni zaposleni preveč sopihajo na nove stopnice uspeha, opozarjajo tudi resne menedžerske študije. Odgovornost vodij je, da jim vmes zaploskajo in ustavijo ritem. Nič dramatičnega, nič spektakularnega. Harvard Business Review ugotavlja, da večina organizacij nima strategije praznovanja, zato imajo posamezniki težave z nenehno kljuvajočo miselnostjo »naslednjega velikega koraka«. Kot da bi bila produktivnost v nasprotju z učinkovitostjo uživanja. Ali imamo s tem težave? Slovenci kot narod, ki ga določata tako ambicioznost kot introvertiranost, vsekakor radi zapišemo novoletne zaobljube kot listo opravkov, dela, novih odgovornosti in tako nevede zapečatimo lastno krivdo, če jih ne izpolnimo.

»Zdi se mi dovolj, da rešim eno osebo,« odgovori Bukowski. Svet pričneš reševati z reševanjem enega človeka naenkrat; vse ostalo je le veličasten romanticizem ali politika. Vsakdo je na svoj način edinstven in očarljiv. Nekateri si zaslužijo, da jim slabosti oprostimo, se jim smejemo, namesto da bi se poniževali. »Svobodna duša je redkost, a vseeno jo začutiš, ker se v njeni bližini počutiš dobro, zelo dobro,« piše Bukowski. Privlači nas. Hrepenimo po pristnih, bolj avtentičnih medčloveških stikih – to se prebija na agendo vodilnih organizacij, zakaj ne bi dovolili tudi sami sebi.

Ljubljana seveda ni Kalifornija. Danes je zavita v meglo. Od vroče do hladne, od tega, da je peklensko majhna, do tega, da se vendarle lahko v njej tudi anonimno osvobodiš. Če se malce naslonimo na serijo Kaliforniciranje, bi različica mojega mesta tudi nosila tako vihrave barve? V nobenem primeru ne smemo otopeti. To je edina zaveza in novoletna zaobljuba.