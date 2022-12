Jasno z Andrejem Velkavrhom: Kakšno bo vreme v letu 2023?

Naj se tudi mi ob koncu leta ozremo nazaj in pregledamo glavne poteze vremenskega dogajanja v (skoraj) preteklem letu? Ne, zanalašč ne! Oziranje nazaj pri vremenu ne pomaga kaj dosti. Ne bo nam obnovilo vodnih zalog, ki še niso popolnjene od zimske in poletne suše. Jesenske padavine nam niso kaj dosti obogatile snežne odeje v gorah, meja sneženja je vse prepogosto previsoko za višino naših gora in pogosto sneži le nad 2000 metri, zdaj pa si zamislite, koliko površine imamo nad to nadmorsko višino! Jesenska in kot kaže tudi zimska voda bo tako prekmalu odtekla in spomladi bomo spet doživljali vse prehiter upad naših rek.