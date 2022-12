Izkušena, 34-letna Eva Pinkelnig je pred domačimi navijači prišla še do tretje zmage v sezoni na sedmih tekmah, že po sredini pa je spet oblekla rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. Zdaj ima 87 točk prednosti pred zasledovalkami. Vodi pa tudi na silvestrski turneji. »To je neverjetno. To je bil nov dan, nov izziv, spet sem delo opravila odlično,« je dejala po svoji skupno šesti zmagi v svetovnem pokalu v intervjuju za ORF.

Nika Križnar, ki je po dveh treh mestih v seštevku silvestrske turneje zdaj na drugem mestu za avstrijsko tekmico, je po nastopu obžalovala slabši doskok, a bila vesela nastopa. »Sem zelo zadovoljna. Zdaj gremo domov in upam, da bom na obeh domačih tekmah pokazala takšne ali še boljše skoke. Bolje je napadati iz ozadja,« je po nastopu za TV Slovenija dejala 22-letna Slovenka.

Zadovoljne tudi ostale Slovenke

V finalu so nastopile štiri Slovenke. Ema Klinec (243,6 točke) je z devetega mesta po prvi seriji napredovala na končno sedmo in se uspešno pobrala po sredinem padcu in slabših kvalifikacijah. »Z Beljakom sem kar zelo zadovoljna. Na tekmi sem pokazala dobre skoke. To pa je popotnica za naprej do res vrhunskih. Pobrali smo tudi stopničke, čestitke obakrat Niki. Zdaj pa gremo domov, na Ljubno,« je uvodni dve tekmi ocenila Klinčeva.

Urša Bogataj (233,9) je bila 11., Nika Prevc (232,6), sedma po polovici tekme, pa je po slabšem finalnem skoku tekmo končala na 12. mestu. »Z Beljakom sem še kar zadovoljna. Nekaj srednjega. Poizkušam se boriti, kot se da, in sem za zdaj zadovoljna,« je dejala dvakratna olimpijska prvakinja, komaj 17-letna sestra bratov Prevc pa je dodala: »Na splošno sem kar zadovoljna z večino skokov v Beljaku. Na žalost se mi niso dobro izšli napadi v drugi seriji. A na Ljubno bom s seboj vzela dobre občutke in upam, da bom tam lahko napadala višja mesta.«

Potem ko so na uvodni tekmi vse slovenske skakalke prišle med najboljših 30, sta na današnji tekmi brez točk za las ostali Maja Vtič na 33. ter Katra Komar na 34. mestu.

Turneja se zdaj seli v Sloveniji

Po današnji tekmi se skakalke za vrhunec tekmovanja selijo v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem ob Savinji še drugi dve tekmi silvestrske turneje. Zadnji tekmi turneje bosta v soboto, 31. decembra (16.00), ter nedeljo, 1. januarja (16.30), ko bo pod reflektorji znana skupna zmagovalka in dobitnica zlate sove. Še prej pa skakalke že v petek ob 16.30 čakajo kvalifikacije za tretjo tekmo turneje, ki poteka po vzoru moške novoletne v parih na izpadanje.