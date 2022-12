Kot so o Saši Krajncu zapisali na Večeru, je profesionalen in strokoven voditelj TV Dnevnika na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). »Postal je eden od simbolov upora proti politični ugrabitvi javnega servisa in solidarnosti med zaposlenimi novinarji. 38 opominov pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je aktualno vodstvo RTVS izreklo zaposlenim novinarjem, potem ko so se ti zavzeli zanj, je povezanih prav z obrambo profesionalnih in etičnih standardov, ki jih zagovarja in po katerih deluje,« so še navedli.

Tako nominacijo kot izkazano podporo bralcev Krajnc ne jemlje le kot podporo sebi, ampak kot izraz podpore kolegom na RTVS, kolektivu, ekipi ter širši novinarski skupnosti, zavezani cehu in profesionalnim standardom, so njegove besede navedli na Večeru.

Kandidati za Večerovo osebnost Štajerske 2022 so bili še pisatelj Avgust Demšar, deskarka na snegu Gloria Kotnik, parašportnica Lena Gabršček, bivši nogometaš Marcos Tavares, astrofizičarka Maruša Bradač, pianist Nejc Kamplet, glasbeniki Tine Matjašič in Alo!Stari.

Nagrade podelili tudi v drugih kategorijah

Večerov znanstvenik Štajerske 2022 je kirurg in profesor Janez Rebol s Klinike za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki je z ekipo opravil prvo vstavitev osiaimplanta v Sloveniji. Gre za napravo, ki prevaja zvok po kosti in tako omogoči sluh.

Večerov športnik Štajerske 2022 je postal mladi metalec diska Kristjan Čeh, ki je letos v ZDA postal svetovni prvak v metu diska, v Nemčiji evropski podprvak, slavil pa je tudi v skupnem seštevku najprestižnejšega atletskega tekmovanja na svetu - diamantni ligi.

V konkurenci za Štajersko osebnost v kulturi je zmagala mlada pesnica, prevajalka in doktorica sodobne ameriške poezije Kristina Kočan. Je letošnja dobitnica Veronikine nagrade in inventivna raziskovalka pesniškega jezika.

Letošnji Večerov gospodarstvenik Štajerske je Gregor Ledinek, solastnik in direktor podjetja Ledinek Engineering in Lestro-Ledinek, ki uspešno nadaljuje pot družinskega podjetništva. Zaposlujejo več kot 400 ljudi in nenehno iščejo nove kadre.

Večerov nevladnik Štajerske pa je prostovoljni gasilec Dušan Mikl, gasilec že od mladih nog, danes pa tudi mentor, starosta in motivator ter, kot so zapisali, viden in spoštovan obraz med širšim mariborskim gasilstvom.