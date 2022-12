V skladu z zakonom o RTVS je PPN sprejet, če zanj glasuje večina, to je 15 članov programskega sveta. Na seji 19. decembra niso potrdili predloga PPN, saj je zanj glasovalo le 14 članov. Nadzorni svet je zato 23. decembra sprejel sklep o financiranju javnega zavoda v letu 2023 po dvanajstinah.

Do predloga PPN so bili kritični tudi predstavniki sveta delavcev. Kot nedomišljenega so ocenili predvsem predlog programskega načrta Televizije Slovenija, ki po njihovem opozorilu beleži drastičen padec gledanosti, zlasti informativnih oddaj. V tem delu je predlog PPN po njihovi oceni neambiciozen, brez načrta za nove prodorne programske vsebine, ki bi spet pritegnile gledalce.

Vrača se Globus, ne pa tudi Studio City

Ker PPN ni bil sprejet na redni seji, so o njem odločali na dopisni seji. Predvideva vrnitev 20-minutne zunanjepolitične oddaje Globus na prvi program televizije, ne pa tudi vrnitve oddaj Studio City, Točka preloma in Politično s Tanjo Gobec.

Po noveli zakona o RTVS, potrjeni na novembrskem referendumu, je v sredo sicer prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta zavoda, vendar pa bodo delo nadaljevali do konstituiranja novega, 17-članskega sveta. Novi svet, ki ju bo nasledil, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele.

Prav tako je v sredo prenehal mandat članom nadzornega sveta ter generalnemu direktorju zavoda in direktorjema radia in televizije. Zaradi prenehanja mandatov je bila na ustavno sodišče še isti dan vložena pobuda za ustavno presojo novele, v kateri pobudniki s prvopodpisanim Gregorčičem izpodbijajo prenehanje mandatov brez ugotavljanja pogojev za njihovo prekinitev.