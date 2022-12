Na fotografijah in posnetkih s prizorišča požara v igralnici Grand Diamond City, ki je hkrati tudi hotel, je videti posameznike, kako poskušajo skozi okna pobegniti pred ognjenimi zublji in dimom.

Po navedbah kamboške policije je požar izbruhnil v sredo zvečer, eden od reševalcev pa je za AFP pojasnil, da je požar izbruhnil na prvem nadstropju in se hitro razširil po večnadstropni stavbi.

Okvirno poročilo policije navaja "okoli deset" smrtnih žrtev in še 30 poškodovanih. Kot so sporočili iz čezmejne tajske province Sa Kaeo, so tam hospitalizirali več kot 50 ljudi, po navedbah enega od zdravstvenih uradnikov pa 13 ljudi umetno ohranjajo pri življenju, še navaja AFP.

Guverner province Parinya Phothisat je sporočil, da so bolnišnice v zvezi z nesrečo skupno obravnavale 79 tajskih, 30 kamboških in osem indonezijskih državljanov.

Igralnice v Poipetu so priljubljene pri obiskovalcih iz Tajske, kjer je kockanje prepovedano. Enaka prepoved formalno velja tudi za državljane Kambodže.