Rusija z več kot 120 raketami znova nad ukrajinsko kritično infrastrukturo

Rusija je davi z več kot 120 raketami znova napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo, so sporočile ukrajinske oblasti in prebivalce pozvale, naj si nemudoma poiščejo zatočišče. Eksplozije so odjeknile v več mestih, po vsej državi pa so se oglasile sirene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.