Po tem, ko je kandidat za predsednika vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pred člani sodnega sveta razkril, da mu je pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan že pred njegovo predstavitvijo na občni seji vrhovnega sodišča dejala, da na koalicijsko podporo bržkone ne bo mogel računati, ga je državnemu zboru vendarle predlagala v imenovanje. Đorđević je sicer edini kandidat za predsednika vrhovnega sodišča, tudi on pa se je prijavil šele v tretjem razpisu; na prva dva se ni prijavil nihče.

Đorđević je prejel podporo kolegov vrhovnih sodnikov na občni seji vrhovnega sodišča, njegovo kandidaturo pa je z osmimi glasovi proti dvema podprl tudi sodni svet. Dorđević je pred člani sodnega sveta razkril tudi nenavaden pogovor z ministrico, ki naj bi mu dala vedeti, da na koalicijsko podporo ne more računati, kar bi bilo mogoče razumeti tudi kot namig, da naj od kandidature odstopi. Sodni svet je zato ob izraženi podpori Đorđeviću izrazil tudi pričakovanje, »da bodo pristojni deležniki v nadaljevanju postopka upoštevali zgolj strokovne argumente, ker gre za odločanje o kandidaturi za eno najvišjih strokovnih funkcij v pravosodju«.

Ministrica je njegovo kandidaturo zdaj tudi posredovala v državni zbor, zadnjo besedo pa bodo imeli poslanci. V Levici so nam pred dnevi pojasnili, da njegovi kandidaturi ne nasprotujejo, v poslanski skupini Socialnih demokratov pa so nam dejali, da bodo »seveda podprli predlog, ki bo imel podporo na vladi in na sodnem svetu«. Vodja poslanske skupine stranke Gibanje svoboda Borut Sajovic nam je danes pojasnil, da znotraj poslanske skupine še niso razpravljali o Đorđevićevi kandidaturi.

Prav v največji koalicijski stranki naj bi imeli sicer največ pomislekov o Đorđevićevi kandidaturi, predvsem naj bi jih motilo, da se bo moral Đorđević upokojiti na približno polovici šestletnega mandata. Prav ta pomislek Gibanja Svoboda naj bi pravosodna ministrica tudi prenesla Đorđeviću. Sajovic nam je po drugi strani v telefonskem pogovoru danes dejal, da osebno podpira Đorđevića, saj gre za uglednega vrhovnega sodnika, ki ga je podprl tudi sodni svet. Zato se Sajovicu osebno ne zdi sporno, da bi Đorđević oddelal zgolj približno polovico mandata.

Pri sodnem svetu so ob odločanju podpori kandidatu sicer poudarili, da ta okoliščina glede na veljavno zakonsko ureditev ne pomeni formalne ovire. »Onemogočanje kandidature iz razloga kandidatove starosti bi lahko pomenilo prepovedano diskriminacijo na podlagi te osebne lastnosti,« so zapisali člani sodnega sveta in dodali, da je sodniška zakonodaja v preteklosti poznala omejitev, po kateri so bili na mesto predsednika vrhovnega sodišča lahko imenovani le mlajši od 64 let (Đorđević je letnik 1955, op. p.), vendar je zakonodajalec to omejitev nato namerno črtal in s tem razširil nabor potencialnih kandidatov.

Đorđević je bil v preteklosti pogosto tarča kritik in napadov s strani SDS in z njimi povezanih medijev, tako da na »pomoč« opozicije bržkone ne more računati.