»Barikade bodo odstranjene v 24 do 48 urah,« je pojasnil srbski predsednik, ob tem pa opozoril, da nezaupanje kosovskih Srbov v kosovskega premierja Albina Kurtija ostaja. Vučić je srečanje označil za težko, a iskreno in poudaril, da uživa zaupanje kosovskih Srbov.

Obenem je posvaril pred nadaljevanjem aretacij Srbov zaradi barikad. V tem primeru bo podprl vse druge pobude, ki jih bodo sprejeli kosovski Srbi, je napovedal.

Srbski predsednik je še pojasnil, da odločitev o odstranitvi barikad ni povezana z morebitno vrnitvijo Srbov v kosovske institucije, iz katerih so novembra množično odstopili v znak protesta proti aretacijam Srbov in do njih sovražni politiki Prištine.

Pogoj za vrnitev Srbov v kosovske institucije je, kot je dejal, ustanovitev skupnosti srbskih občin na Kosovu v skladu z bruseljskim sporazumom iz leta 2013, ki ga kosovski premier po njegovih besedah še naprej tepta, tako kot druge dosedanje dogovore v dialogu med Beogradom in Prištino.

Razmere na Kosovu so se v zadnjih tednih ponovno zaostrile, potem ko je kosovska policija aretirala policista Dejana Pantića zaradi suma kršitve ustavnega reda, na kar so se Srbi odzvali s postavitvijo barikad. Na njih vztrajali 19 dni kljub pozivom iz Prištine, Bruslja in Washingtona, naj jih odstranijo.

Razmere so se še dodatno zaostrile s ponedeljkovim ukazom Vučića, ki je odredil najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom notranjega ministrstva.