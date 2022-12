Chicago (15-19) je vso tekmo držal stik z Milwaukeejem (22-12), sicer tretjeuvrščeno ekipo vzhodne konference. V zadnji četrtini pa so Bucks osem minut pred koncem pobegnili na 15 točk razlike. A tudi to ni bilo dovolj, da bi prvaki iz sezone 2020/21 v vetrovnem mestu slavili.

Domači so nadoknadili zaostanek in izsilili podaljšek po ukradeni žogi DeMarja DeRozana in zabijanju Aya Dosunma. V dodatnih petih minutah so prav tako izničili zaostanek, tokrat štirih točk, in slavili pomembno zmago v zelo natrpani vzhodni konferenci. V njej zasedajo deseto mesto.

Ob zmagi se je pri domačih košarkarjih najbolj izkazal DeRozan z 42 točkami (15/25 iz igre) in 10 skoki, Zach Lavine jih je dodal 24. Dragić je igral 19:30 minute in v tem času zadel pet od 11 metov iz igre, od tega dva od štirih poskusov za tri točke. Dvanajstim točkam je dodal še dva skoka in podajo.

Pri Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo dosegel 45 točk, 22 skokov in sedem podaj. Iz igre je zadel 17 od kar 39 metov. Bobby Portis je prispeval 20 točk in 11 skokov.

V Sacramentu je bil Denver v zadnji četrtini ves čas korak pred domačo ekipo in vodil celo za 11 točk, a prednost zapravil. V tesni končnici je 40 sekund pred koncem na 126:126 z zabijanjem izenačil Christian Braun, vsega 0,7 sekunde pred koncem pa so sodniki določili osebno napako nad Malikom Monkom. Ta je zadel drugega od obeh prostih metov, Jokić pa ni bil uspešen po zahtevnem poskusu za tri točke.

Srbski zvezdnik in dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec lige je bil s 40 točkami najboljši strelec dvoboja. Pri domačih pa so trije igralci presegli mejo 30 točk. Monk je dosegel 33, De'Aaron Fox 31 (13 podaj) in Domantas Sabonis (10 skokov) pa po 31 točk.

Vlatko Čančar je tokrat odigral 15:19 minute in v tem času zadel tri od štirih poskusov za tri točke. V statistiko je vpisal še dve podaji in blokado.

V noči na petek bo po zgodovinski noči proti New Yorku znova na parketu Luka Dončić v dresu Dallas Mavericks. Ti bodo gostili Houston Rockets.