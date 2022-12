Kljub temu, da je vlada mirila, da so skladišča pogonskih goriv polna, se je marsikdo 7. marca odpeljal na bencinsko črpalko. Vrste so bile, kot na primer na črpalki Avanti na Tržaški cesti v Ljubljani, vsako uro daljše. Napovedi o občutnih podražitvah so se naslednjega dne uresničile: dizel je stal 1,67 evra za liter, bencin pa 1,56 evra. Ljudje so s seboj vozili sode, da so vanje natočili čim cenejši bencin. Podobe so spominjale na čase pomanjkanja goriv tam nekje v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Foto: Bojan Velikonja