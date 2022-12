Za vami je zelo zanimivo in lahko bi rekli da tudi uspešno leto.

Iztekajoče se leto je bilo zame res nekaj posebnega. Najprej so bile na vrsti olimpijske igre v Pekingu, kjer sem v tekmi na 15 kilometrov prišla do takrat svojega najboljšega izida v karieri, v začetku nove sezone sem ga nekajkrat še izboljšala. Vsekakor mi bo to leto ostalo v lepem spominu in samo želim si lahko, da bo novo še bolj uspešno.

Omenili ste igre v Pekingu, ne moremo pa mimo tekme mešanih štafet, ko je Norveška tudi po vaši zaslugi prišla do zlatega olimpijskega odličja. Za to potezo ste skupaj s fizioterapevtko Ulo Hafner prejeli tudi priznanje Društva športnih novinarjev Slovenije za najbolj športno potezo leta. Kaj se je pravzaprav zgodilo?

V bistvu gredo vse zasluge Uli, kajti sama sem samo videla, da je Marte Olsbu Roeiseland pred tekmo nekaj odletelo od puške, o čemer sem obvestila Ulo, ki je potem to poiskala v snegu. Izkazalo se je, da je šlo za del merilne naprave. Ula je bila potem tista, ki je šla v akcijo, tako da je ona najbolj zaslužna, da so Norvežani na koncu dobili zlato kolajno. Marte se nama je po koncu zahvalila, česa drugega pa ni bilo, saj so bile letošnje olimpijske igre drugačne kot prejšnje, tako da se med sabo nismo veliko družili. Še vedno pa mislim, da nisem naredila ničesar takšnega, česar ne bi naredil tudi kdo drug v mojem položaju.

Dotakniva se začetka letošnje sezone, ki je za zdaj vaša najboljša. Kaj se je v pripravah nanjo spremenilo v primerjavi s prejšnjimi sezonami?

Mislim, da sem tudi prejšnja leta dobro trenirala, ampak očitno smo pred letošnjo sezono res naredili nekaj drugače, težko pa rečem, kaj. Dejstvo je, da je s prihodom Ricca Grossa na mesto glavnega trenerja nov pristop, nekoliko drugačen način dela in morda je vse to pripomoglo k boljšemu začetku.

Ali je k boljšim izidom pomagal tudi prihod Anamarije Lampič? Občutek je, da ste z njenim prihodom biatlonke spet pridobile na prepoznavnosti?

Za naju z Živo je bil prihod Ane dobrodošel. Vsi smo vedeli, da je vrhunska tekačica, tako da smo imeli na treningih odlično primerjavo z njo. Sama sem ji skušala čim bolj slediti, veliko sem opazovala, kako trenira in mislim, da sva obe z Živo tudi po njeni zaslugi napredovali v teku. To, da več medijske poznosti pobere Ana, me pa niti malo ne moti. Nasprotno.

Da ste resnično napredovali v teku, se je najbolj videlo v zasledovalni tekmi v Hochfilznu.

Ta zasledovalna tekma je bila moja najboljša do zdaj. Tudi smuči sem imela zelo hitre, in ko sem na progi prehitevala tekmovalke, sem vedela, da ob dobrem streljanju lahko pridem visoko. V zasledovalni tekmi moraš biti predvsem na streljanjih leže natančen, da ne izgubiš stika z drugimi, zato sem bila še toliko bolj vesela, da sem bila tudi strelsko uspešna.

Ali tudi vas preseneča, da je Anamarija Lampič tako hitro osvojila osnove biatlona in bila že na svoji prvi tekmi svetovnega pokala peta?

Kot že rečeno, smo vsi vedeli, kako hitra je na progi, vseeno pa je njeno peto mesto nekaj neverjetnega za eno debitantko. In to s tremi zgrešenimi streli, kar samo pove, kako hitra je bila na progi. Vse skupaj je res neverjetno, je pa to zagotovo dodatno spodbuda zanjo in tudi za vse ostale slovenske biatlonke.

Vi ste ena redkih, ki v biatlonu vztraja vse od mladinskih vrst, veliko vaših sotekmovalk (Anja Eržen, Urška Poje, Lea Einfalt ...) je že prenehalo s tekmovanjem. Kaj je tisto, zaradi česar ste vztrajali, čeprav rezultati velikokrat niso odražali vašega vloženega dela?

Težko je reči, kaj, najverjetneje pa to, ker res uživam v tem športu. Žal so omenjena dekleta prenehala z nastopi, na srečo pa sem sama vedno imela okoli sebe ekipo, ki me je spodbujala, da sem vztrajala, pa tudi sama sem ves čas verjela, da mi lahko uspe priti do dobrega rezultata. Vsako leto sem imela vsaj en dober rezultat, ki mi je dal dodatnega zagona, da sem še bolj zavzeto trenirala. Najbolj pomembno je bilo, da sem vsako leto videla, da napredujem, vedela pa sem tudi, da moram samo vztrajati.

Koliko težje vam je bilo, ker niste imeli nobene izkušenejše tekmovalke v ekipi, ki bi vam lahko kazala pot do uspeha?

Pravzaprav sem vsa ta leta imela nekoga, ki je bil boljši od mene. Najprej je bila to Urška Poje, ki je bila hitra na progi in tudi v streljanju, potem je bila to Lea Einfalt, ki je bila boljša v teku, tako da sem vedno imela koga, ki sem ga morala loviti. Zdaj je tu Ana, tako da sem vedno imela katero od deklet, ki me je priganjala k trdemu delu in ki sem jo skušala dohiteti in prehiteti.

V Hochfilznu smo spet imeli žensko štafeto, že v svojem prvem nastopu pa ste osvojile osmo mesto. Ali lahko rečemo, da imamo zdaj spet tudi žensko ekipo, kajti tu je še mlada Lena Repinc?

Veseli me, da imamo spet štafeto in da smo konkurenčne. Pred startom v Hochfilznu sploh nisem razmišljala, katero mesto lahko osvojimo. Vedela sem samo, da če bo vsaka od nas naredila svoj najboljši strelski in tekaški nastop, lahko pridemo visoko. Toda v štafeti so štiri tekmovalke in dejansko se mora vsaki vse poklopiti. Ko sem videla, kako uspešne so bile Lena, Ana in Živa, sem si samo rekla, nič, zdaj moram še jaz svoje dodati, da dokažemo, da smo sposobne priti do odmevnega rezultata.

Zdaj, po začetku sezone in nekaj odličnih nastopih bodo vaša pričakovanja in tudi pričakovanja javnosti večja. Ali ste pripravljeni na ta pritisk?

Zavedam se, da se bom morala dokazovati iz tekme v tekmo in da bodo moje želje in želje javnosti vedno večje. Mislim, da sem pripravljena na to, je pa biatlon vendarle šport, v katerem se ne da ničesar napovedovati. Nikoli se ne ve, kako bo na strelišču. Tudi če se maksimalno pripraviš na strelski nastop in narediš vse, kot je treba, se lahko zgodi kaj nepredvidljivega. Bomo videli.

Kakšni so vaši cilji na edini domači tekmi, ki je pred vami, kaj je tisto, kar vas bo zadovoljilo?

Nima smisla, da bi si postavljala kakšne drugačne cilje kot že na vsaki drugi tekmi v sezoni. Mislim, da moram iti postopoma in če si bom postavljala cilje z uvrstitvami, bi res lahko sama sebi naložila preveliko breme. Najbolj pomembno bo, da bom v vse tekme šla sproščeno, kar velja tudi za nadaljevanje sezone, v kateri si želim biti čim večkrat pri točkah. Ena od želja je, da bi nastopila tudi v tekmah s skupinskim startom. V Franciji sem že bila blizu, žal se ni izšlo, toda vse se zgodi z razlogom. Morda bom pa že na naslednjem skupinskem startu le nastopila.