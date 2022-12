Neusahljivi apetiti po odškodninah

Nadškofija Ljubljana je zaradi dolgotrajnega vračanja dela pokljuških in mozirskih gozdov prejela že 14 milijonov evrov odškodnine in okoli 3,6 milijona evrov zamudnih obresti, toda to še ni končni izkupiček. Po zadnjih izračunih izvedencev bi lahko za les iz teh gozdov, ko jih še ni imela v lasti, iztržila okoli dvajset milijonov evrov.