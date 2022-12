No, zdaj bodo Pečečnikovi podjetniki Pahorju to uslugo vrnili in bodo oni njemu odprli vrata. In to dobesedno. Poleg simbolne vrednosti bodo namreč Pahorju s tem zlatim ključem brezplačno na voljo prostori in storitve SBC, kar med drugim zajema uporabo »salona za druženje, sestankovalnic, storitev conciergea in avtomobila z voznikom«, je dodal Pečečnik.

Lepo in galantno, predvsem pa razkošno. Naj pa Pečečnika vseeno opozorimo, da brez možnosti uporabe instagrama, na katerem bo Pahor objavljal fotke denimo storitev conciergea in avtomobila z voznikom, ta zlati ključ ne bo kaj dosti vreden. Tako da predlagamo še nakup wi-fi modema posebej za nekdanjega predsednika. Potem pa smo na konju.