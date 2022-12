Sprehod po večjih slovenskih mestih, ki so te dni odeta v praznične luči, se običajno vedno zaključi ob eni od stojnic s kulinarično ponudbo. Tudi v knežjem mestu, kjer je obisk te dni povečan tudi na račun pravljične dežele, ki bo svoja vrata za najmlajše zaprla točno opoldan na silvestrovo, ni nič drugače. Najbolj oblegana pa je stojnica priznane gostilne in pivnice Stari pisker, na kateri je mogoče dobiti cimetove rolce s pekan orehi ali nutelo ter odlično slovensko klobaso iz treh vrst svinjine.

»To je naš novi produkt. Klobasa je sestavljena iz treh vrst svinjine, ki se marinira v mešanici jabolčnika in gob, na koncu pa je popečena na pravem žaru,« razloži Stane Žilnik, oče Aljaža in Iztoka, ki sta po naključju in po njegovi zamisli pristala v gostinstvu, čeprav sta v osnovi ekonomista. Starejši Iztok, ki je končal kuharsko akademijo v Londonu in si izkušnje leto dni nabiral tudi v prestižni londonski restavraciji z Michelinovo zvezdico chefa Erica Fréchona, je danes vodja kuhinje v Starem piskru, ki je raj za gurmane in mesojedce. Mlajši Aljaž v Sloveniji in Italiji vodi tako imenovani street food, obenem pa v Starem piskru skrbi za logistiko in še marsikaj. A prav po njuni zaslugi so v mestnem jedru Celja te dni prisotni tudi na stojnici, na kateri ponujajo tudi kuhančka, čigar omamni vonj se širi daleč naokoli. Ne brez razloga, saj Žilnikovi obiskovalcem ne ponujajo »brozge«, pač pa kuhančka, ki si to ime v veselem decembru resnično zasluži.

»Malokje pod tem imenom ponujajo kvalitetno vino. Mi ga. In ker si ljudje zaslužijo kvaliteto, smo se odločili, da ustanovimo tudi vseslovensko društvo z nazivom Kuhanček,« nam pove Stane Žilnik. In pristavi, da ta zamisel ni potegavščina. »Sprva smo se malo šalili, potem pa ugotovili, da bi bilo prav, da bi takšno društvo skrbelo za negovanje slovenske vinske tradicije. Čutili smo se torej odgovorni za to, da slovenskemu kuhanemu vinu povrnemo ugled, ki mu pritiče,« pravi Žilnik.

Po pravem kuhančku ni refluksa

Kot še pove naš sogovornik, njihov kuhanček vsebuje 90 odstotkov belega ali rdečega vina, le 10 odstotkov je drugih dodatkov. »Samo takšno kuhano vino tudi zares diši in takšnega ponujamo ta mesec na naši ulični stojnici tudi mi,« pojasni Žilnik in pripomni, da imajo v knjigi, ki jo najdemo ob stojnici, že lepo število imen tistih, ki so se pripravljeni včlaniti v društvo in tako ohranjati slovensko vinsko kulturo. »Že naše prababice so kuhančka kuhale iz kvalitetnih vin. Žal pa so nekateri gostinci zadnja leta preveč zašli in ga spremenili v napitek, ki si tega imena ne zasluži. Zato je prav, da tudi gostincem potrkamo na vest in jih opomnimo, da nimajo pravice manipulirati s kemijo,« pripoveduje Žilnik. In brez težav razkrije, da za belega kuhančka uporabi 90 odstotkov konjičana in domačega muškata, saj se ti dve vini odlično dopolnjujeta.

»Temu dodamo zelo malo sladkorja, malo medu, svež ingver, nekaj kapljic viljamovke, cimet, malo klinčkov, janeževo zvezdo in vanilin. Serviramo ga s sladkorno palčko, s katero si ga lahko vsak posladka po želji. In verjemite, po takšnem kuhančku ni nobenega refluksa ali spahovanja,« pojasnjuje Žilnik. Podobno je z rdečim kuhančkom, kjer je glavni cabernet merlot z Goriških brd, ki mu dodajo še dve domači rdeči sorti vina, da dobi primerno cvetico in aromo. »Dodamo mu še pomarančni sok, malo borovničk, kakšno kapljico ruma in prej omenjene začimbe,« razkriva Žilnik, ki je sicer že upokojenec, a je obema sinovoma, ki vodita gostilno Stari pisker, še vedno v veliko pomoč.