Na srečo pa je na voljo nekaj umetnih drsališč, kjer se lahko ob milejših zimah prav tako zabavate. Dodatna prednost je, da za obisk takega drsališča ne potrebujete veliko časa, ki ga vedno primanjkuje, drsate pa lahko tudi, ko se stemni.

Namesto pod koš skok na led

»Skoraj vsak dan smo tukaj. Živimo na drugi strani Celovške in namesto da bi se družili pod košem, bomo, dokler bo led na strehi, raje prišli sem,« nam je povedala skupina najstnikov, ki smo jo prestregli na strehi nakupovalnega centra Aleja. V sodelovanju z Lumpi parkom so na Aleji Sky odprli kar 1000 kvadratnih metrov veliko drsališče, ki ima 140 metrov dolgo ledeno stezo. »Kadar nas je manj, drsamo po stezah, če se nas zbere več, pa si sposodimo opremo za hokej in če prostor to dopušča, igramo na dva gola,« so še povedali fantje, preden so se pridružili puncam, ki so malo prej stopile na led.

Tudi štiričlanska družina je obisk nakupovalnega centra izkoristila za drsanje. Medtem ko je mama skočila v trgovino po nakupih, se je oče odločil, da z otroki čas preživi na ledu. »Počitnice so in ker v okolici ni niti malo snega, si bomo z drsanjem pričarali vsaj malo zimskega vzdušja,« je povedal Aleš Veselič in dodal, da so že tretjič tukaj in da je led kljub visokim temperaturam dober. »Samo pasti ne smeš, ker imaš potem mokro rit. Ko končamo drsanje in mama vse nakupi, pa si privoščimo čaj in krompirček v restavraciji,« je še pripomnil deklica, ki je pred sabo na ledu potiskala plastičnega pingvina.

Da so mnogi obiskovalci Alejo že vzeli za svojo, nam je potrdil tudi direktor nakupovalnega središča Toni Pugelj: »Pri nas se vse leto nekaj dogaja, predvsem veliko različnih športnih aktivnosti na naši Aleji Sky. Veliko prednost nakupovalno središče predstavlja družinam, saj lahko otroci obiščejo naše otroško igrišče Planet Lollipop, medtem ko lahko starši v miru nakupujejo. Tisti, ki prihajajo od daleč, pa si Alejo vzamejo kot družinski izlet.«

Obiski drsališč v nakupovalnem centru so dobri

Drsališče nad mestom je po besedah Puglja najbolj obiskano v popoldanskem času ter seveda ob koncu tedna. »Nadejamo se, da bodo številni preživeli tudi svoj prosti čas med prazniki in počitnicami pri nas, na našem drsališču. Vsekakor pa je najbolj čarobno, ko prižgemo praznične luči – takrat lahko res rečemo, da čudeži obstajajo,« je še povedal in dodal, da bo drsanje mogoče še vse do sredine februarja. Čeprav v času prazničnih počitnic posebnega programa ne ponujajo, so zabavne predvsem sobote. »Takrat se drsališče spremeni v pravi disco žur z DJ Krisom, v nedeljo pa potekajo urice drsanja s Pino Umek,« je povedal in zagotovil, da težav z gnečo na ledeni ploskvi še niso imeli. Za dodatno varnost na ledu skrbijo redarji, prav tako so omejili število drsalcev. Drsanje nad mestom je mogoče od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure ter ob nedeljah in praznikih od 11. do 21. ure. Otroška vstopnica stane 5 evrov, za vikend in praznike 7 evrov. Za odrasle je treba odšteti evro več, za izposojo drsalk pa boste odšteli 4 evre.

Tudi v nakupovalnem središču Supernova na Rudniku obiskovalcem ponujajo možnost drsanja. »Obisk na drsališču je dober, sploh med vikendi, prazniki, nekoliko povečan pa je tudi zdaj med počitnicami. Večji obisk opažamo tudi, kadar je vreme lepo,« so nam sporočili z Rudnika in dodali, da na drsališče prihajajo tako obiskovalci nakupovalnega središča kot posamezniki, ki pridejo samo zaradi drsanja. »Opažamo tudi, da del družine ostane na drsališču, del pa se odpravi po nakupih. Obisk je največji pozno popoldne in zgodaj zvečer.« Zabava na ledeni ploskvi je na voljo vsak dan od 10. do 22. ure. Drsališče je atraktivno osvetljeno in drsanje na njem pričara pravo zimsko pravljico. Na 300 kvadratnih metrih zamrznjenih površin boste med tednom lahko drsali za 4 evre, konec tedna pa za dva več. Na voljo je tudi izposoja drsalk po izjemno ugodni ceni en evro, sposodite pa si lahko tudi drsalne pingvine za otroke.

Letošnja novost v času počitnic in praznikov je tudi drsanje v ljubljanskem živalskem vrtu. V času odprtja ZOO Ljubljana bo za vse obiskovalce drsanje brezplačno, po zaprtju pa bo na voljo za simbolično ceno 2 evra. Tako se boste lahko drsali in zabavali po mili volji. Ob drsališču si je mogoče tudi izposoditi drsalke, prav tako so na voljo topli napitki ter slastni božični vaflji.

Če nimate težav z urnikom in vas ne moti drsanje v krogu, pa lahko izkoristite termine za drsanje v Hali Tivoli. Urnik rekreativnega drsanja je ob četrtkih med 19. uro in 20.30, ob sobotah med 10. uro in 11.30 in med 20. in 22. uro ter ob nedeljah med 14. uro in 15.30. V športni dvorani Zalog še vse do 30. decembra poteka počitniško drsanje med 11. uro in 12.30. Cena drsanja je 3 evre na osebo, za izposojo drsalk je treba odšteti 4 evre.

V hrib na svež zrak

Proste dni pa lahko vedno izkoristite tudi za pohod na katerega od bližnjih ljubljanskih hribov –Golovec in Orle, Rašica in Toško Čelo so le nekateri med njimi. Na Orlah, pri gostilnici, se lahko povzpnete na razgledni stolp ali pa se v obori sprehodite med jeleni. Zadnja novost, ki jo je družina Janežič za svoje obiskovalce pripravila, je številna račja družina. Ta je svoj dom našla ob ribniku.

Morda pa se prepustite pravljično-doživljajski poti Zven zaklete grofice z izhodiščem pri G Design Hotelu ob Tržaški cesti. Zgodba o ošabni grofici, ki jo lahko z otroki preberete že doma ali pa si v hotelu priskrbite beležko za zbiranje nalepk ob sami trasi, vas bo vodila na vrh Gradišča (578 m). Za pot, ki je primerna za otroke od petega leta starosti, boste potrebovali slabi dve uri.

Če iščete aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa z družino, pa se lahko še vse do petka v ljubljanski Hiši eksperimentov med 10.30 in 13. uro udeležite izdelave novoletnih okraskov s fizikalno vsebino. Na delavnice se je treba predhodno prijaviti (aktivnosti@he.si), lahko pa hišo brez rezervacije obiščete vse dni med 10. in 18. uro.