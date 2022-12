Srečno

Junija 2017 sem na majhnem gumijastem čolnu sedel sredi Piranskega zaliva in močil prst v vodo. Malo sem, malo tja. Zagotovili so mi, da tam teče meja med Slovenijo in Hrvaško. Na radiu so v neposrednem prenosu prebirali sodbo arbitražnega sodišča v Haagu. Tam so natančno določili, kje točno je tisti koridor, ki nam odpira pot do svobodnih morij.