Ko je Alojz Ihan, ki smo ga v zadnjih letih bolj spremljali kot mikrobiologa in imunologa, izdal nov roman z naslovom Karantena, sem se razveselila, da je pred nami končno polnokrven literarni odziv na dogajanje zadnjih let. In pripovedi se je res lotil po protokolu – o prelomnem času, ki je tudi pri nas sprožil zdravstveno in politično krizo, pripoveduje prek intimne zgodbe že pred začetkom epidemije odtujene družine. Le kaj jim lahko prinesejo meseci karantenskega zaprtja, ki ga k sreči ne bodo preživeli v majhnem blokovskem stanovanju brez balkona?