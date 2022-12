Halvor Egner Granerud je očitno med božičnimi prazniki ujel izjemno formo. Norvežan je bil najdaljši v prvem skoku za trening, nato pa prepričljivo najboljši v kvalifikacijah. Do živega mu ni mogel niti Dawid Kubacki, ki je na drugem mestu zaostal 8,9 točke. Odličen skok je uspel tudi Timiju Zajcu, ki je bil najboljši slovenski skakalec na tretjem mestu. Jutri ga bo na tekmi izzval Jonširo Kobajaši. V vlogi nosilca svojega para bosta tudi Anže Lanišek, ki v kvalifikacijah ni prikazal najboljšega skoka in je bil 12., na 15. mestu pa je bil vodja reprezentance Peter Prevc.

Glavni trener Robert Hrgota je lahko zadovoljen tudi z Lovrom Kosom, ki je blestel v obeh serijah za trening, v kvalifikacijah pa je bil 28. V svojem paru bo izzval dvakratnega zmagovalca novoletne turneje Japonca Rjojuja Kobajašija. Brez težav sta se na tekmo uvrstila tudi Žiga Jelar in Domen Prevc, ki pa bosta imela težko delo proti Avstrijcema Manuelu Fettnerju in Clemensu Laitnerju. Predvsem Domen Prevc je imel izjemno smolo, saj je v kvalifikacijah moral nastopiti z rezervnimi parom smuči. V prvem skoku za trening je prišlo do incidenta na vrhu naleta, ko so organizatorji med premikanjem zaletne rampe s frezo povozili smučko najmlajšega Prevca in se je ta zlomila.