Ministrstvo je v sporočilu za javnost zapisalo, da je vojna v Ukrajini kot ena izmed najresnejših varnostnih kriz po drugi svetovni vojni odločilno vplivala na spremenjeno razumevanje varnostnega strateškega okolja in okrepila zavedanje o pomenu zveze Nato za zagotavljanje kolektivne obrambe v Evropi.

Nova resolucija predvideva, da bo razvoj SV do leta 2040 potekal v dveh razvojnih obdobjih, prvem do leta 2030 in drugem do leta 2040. Med najpomembnejšimi spremembami je ministrstvo izpostavilo povečanje obrambnega proračuna na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) že v prvem obdobju.

Predvidena je tudi hkratna izgradnja srednje bataljonske bojne skupine in srednje izvidniške bataljonske bojne skupine, in ne več zaporedna, kot je bilo predvideno v prejšnji resoluciji. Hkrati je njuna vzpostavitev predvidena finančno racionalneje, so dodali.

Vzpostavili bi zračno obrambo s sistemi srednjega in kratkega dosega

V prvem razvojnem obdobju je predvidena tudi vzpostavitev organizacijsko-formacijske strukture, ki bo omogočala 90-odstotno moštveno popolnjenost najpomembnejših poveljstev, obeh bataljonskih bojnih skupin in enot za zagotavljanje odzivnih sil v domovini ter v okviru zavezništva. Ob tem želi obrambno ministrstvo uvesti tudi ukrepe za pridobivanje in zadrževanje kadrov SV.

Glede zračnih zmogljivosti, ki sicer niso del zavez zvezi Nato, resolucija načrtuje nakup še drugega taktičnega transportnega letala srednjega dosega in to že v prvem razvojnem obdobju. Letalo bi dopolnilo zmogljivosti že naročenega spartana. Novost je tudi krepitev helikopterskih zmogljivosti z nakupom srednjih transportnih helikopterjev ter s postopno zamenjavo in dokupom lahkih vojaških helikopterjev. Načrtovana je tudi vzpostavitev sistema zračne obrambe s sistemi srednjega in kratkega dosega za zaščito nacionalnega zračnega prostora in kritične infrastrukture na ozemlju Slovenije.

V načrtu tudi postopno uvajanje umetne inteligence

Z dvigom obrambnega proračuna ministrstvo napoveduje precejšnje povečanje obrambnih izdatkov za raziskave in razvoj, ki bodo dosegali dva odstotka obrambnega proračuna. S temi sredstvi bodo spodbujali lasten razvoj nekaterih tehnoloških rešitev ter podpirali nacionalno obrambno tehnološko in industrijsko bazo. Vojaško tehniko nameravajo posodobiti tudi s postopnim uvajanjem umetne inteligence, različnih sodobnih senzorskih sistemov ter zračnih in kopenskih sistemov brez posadke, tako za bojevanje kot logistično podporo.

Nacionalne zmogljivosti v podporo zavezniških sil načrtujejo na način, da bodo morebiti presegale nacionalno ozemlje Slovenije. Izgradnjo vojaških zmogljivosti morajo sicer spremljati investicije v opremo za dvojno rabo, torej v podporo sistemu zaščite in reševanje, so zapisali.

Ministrstvo bo v drugi polovici januarja pripravilo javno predstavitev in posvet o dokumentu. V javni razpravi pa je do konca januarja.