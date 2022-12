Enourno opozorilno zaprtje bencinskih servisov na Hrvaškem danes med 12. in 13. uro je po torkovi skupščini v Ljubljani napovedala predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović. Z njo želijo hrvaško vlado opozoriti na nujnost oblikovanja drugačne rešitve za regulacijo cen naftnih derivatov, je pojasnila.

Trenutna regulirana marža jim namreč ne omogoča pokritja stroškov poslovanja na Hrvaškem in je v letu 2022 povzročila 45,6 milijona evrov izgube. »Gre za apel vladi, da bo treba sesti za skupno mizo in najti način zanesljive oskrbe v prihodnjem letu,« je dejala Nada Drobne Popović.

Predstavniki hrvaškega ministrstva za gospodarstvo z Davorjem Filipovićem na čelu so se z vodstvom Petrola sestali danes, na svojih spletnih straneh poroča časnik Večernji list. »Od nas zahtevajo zvišanje marž, napovedali so zaprtje bencinskih servisov in govorijo o tem, da bodo vložili tožbo,« je bil po sestanku razburjen Filipović.

Filipović: Nikomur ne bomo dovolili, da sega globoko v žep naših državljanov

Ravnanje Petrola je ministra neprijetno presenetilo. Kot je povedal, se je s hrvaško naftno družbo Ina dogovoril o zvišanju njihove marže na 75 lip, če se bodo razmere umirile, toda to Petrolu ne zadošča. Takšne so marže trenutno tudi v Sloveniji, a oni zahtevajo marže v višini ene kune, je povedal.

Filipović se je dotaknil tudi Petrolovega prevzema hrvaškega trgovca z naftnimi derivati Crodux v lanskem letu in dejal, da se je uprava navadila na visoko raven dobičkonosnosti, česar pa trenutno ni. »Nikomur ne bomo dovolili, da sega globoko v žep naših državljanov, storili bomo vse, da jih zaščitimo,« je dejal in opozoril, da je zapiranje bencinskih servisov slabo sporočilo potrošnikom.

Petrol se je po navedbah časnika hrvaškim potrošnikom zaradi opozorilnega zaprtja večine svojih prodajnih mest opravičil. Za tako drastičen korak so se v družbi odločili, ker jim regulacija cen goriv ne zagotavlja pozitivnega poslovanja, hrvaška vlada pa se ne ozira na njihova opozorila. »Za to potezo smo se odločili, da bi našli skupni jezik z državo, zagotovili stabilno oskrbo z naftnimi derivati, zaščitili več kot 2173 delovnih mest in vam omogočili obisk prodajnih mest Petrol in Crodux tudi v prihodnje,« so zapisali.