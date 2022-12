Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA pojasnili, da so prijavo zoper takratnega župana Tržiča prejeli oktobra 2021. V prijavi je bilo Borutu Sajovicu očitanih več kršitev - glede domnevnega nasprotja interesov, omejitve poslovanj, zlorabe položaja in nezdružljivosti funkcij, je pojasnila KPK.

V okviru predhodnega preizkusa prijave je KPK vpogledala v razpoložljivo dokumentacijo ter pridobila pojasnila Občine Tržič in Sajovica. Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz njene pristojnosti, zato je obravnavo prijave zavrnila. Ker pa so iz določenih očitkov v prijavi izhajali znaki suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, je komisija prijavo odstopila Generalni policijski upravi (GPU) in Specializiranemu državnemu tožilstvu (SDT), so pojasnili.

Ob tem se niso odločili za odstop Policijski upravi Kranj oziroma okrožnemu državnemu tožilstvu v Kranju, saj je prijavitelj izrazil dvom v nepristranskost in objektivnost dela pooblaščenih uradnih oseb na teh institucijah zaradi domnevnih povezav s Sajovicem, so pojasnili. Prijavitelj naj bi v prijavo na KPK vključil tudi informacijo o preteklih kazenskih ovadbah proti Sajovicu - po poročanju nekaterih medijev naj bi jih bilo 11 - vendar pa KPK za njihovo obravnavo nima pristojnosti.

Sajovic: Anonimke in ovadbe so očitno sestavni del političnega boja

Sajovic se je na dogajanje za STA odzval z besedami, da so anonimke in ovadbe tako v Tržiču kot tudi sicer v Sloveniji očitno sestavni del političnega boja. V Tržiču je bilo od poraza nekdanjega tržiškega župana Pavla Ruparja in njegove stranke na lokalnih volitvah napisanih že več kot 100 ovadb, je zapisal. »Doslej so se vse izkazale za neutemeljene in neresnične,« je dejal.

V zadnjih dneh in tednih sta bili poleg njega na tak način napadena tudi predsednik vlade in predsednica republike, je dodal. »Pri čemer pa gre tudi za obremenjevanje organov pregona s trivialnostmi, najverjetneje tudi z namenom, da bi se nekatera dejanska kriminalna dejanja koga drugega na ta račun prikrila in se morda celo ne bi preiskala,« je zapisal. V Gibanju Svoboda so dodali, da verjamejo v pravno državo in so »trdno prepričani, da bodo pristojni organi svoje delo opravili korektno in profesionalno«.