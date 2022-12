Na snemanju je Revijskemu orkestru RTV Ljubljana dirigiral Bojan Adamič, spremljevalne vokale pa so odpela dekleta iz skupine Strune. »Po opravljenem delu sem pred vrati radia srečal fotografa Toneta Stojka, ki se je zavzel za svojo ženo Neco Falk in mi dal jasno vedeti, da ni zadovoljen, da sem posnel to pesem. Ob meni so bili Mirko Bogataj, Nino Robič in Lojze Kožar, ki so razložili, da avtorji so lahko le eni, izvajalci pa različni.

Kasneje so pesem posneli v raznih izvedbah, najbolj izstopajoča je tista s Planet Groove. Zelo dobro narejeno, a za tako nežno besedilo se mi zdi funky ritem nekoliko premočan.«

Posneli so tudi videospot. Pesem je po novem letu sicer izšla na B-strani male plošče, na A-strani je bila Praviš mi s pogledi, a režiser Ivo Štrakl je slutil, da bo Ti si rekla sonce močnejša, in odločil se je, da posname video za to pesem.«

Mariborska Založba Obzorja je pred kratkim izdala knjigo Od pomladi do pomladi, v kateri je 32 Mojzerjevih pesmi z besedili in notnimi zapisi. »Idejo za knjigo je dal moj prijatelj Oto Lesjak, profesor glasbe, ki je napisal vse note, kar ni bilo majhno delo.«