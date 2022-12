Zimska praznična italijanska juha s cmoki

Sestavine za 6 porcij

500 g zmlete govedine,

40 g svežih krušnih drobtin,

3 vejice svežega peteršilja,

1 ščep origana,

100 g naribanega parmezana,

1 jajce,

4 stroke česna,

2 žlici oljčnega olja,

2 litra goveje juhe s korenčkom,

1 pest mlade špinače,

150 g riža ali ribane kaše,

sol in sveže zmlet poper.

Priprava

1. Meso položimo v veliko posodo za mešanje in dodamo krušne drobtine, sesekljana peteršilj in česen, origano, parmezan, jajce, 1 zvrhano žličko soli in 1/4 žličke popra. Mešanico enakomerno premešamo in iz nje oblikujemo majhne mesne kroglice, približno za velikost oreha. Pečemo jih v dveh ali več etapah (odvisno od velikosti ponve) na malo olja v precej vroči ponvi, da lepo porjavijo z vseh strani (skupaj približno 5 minut), ne smejo pa biti prepečene, saj se bodo kuhale še v juhi. Pečene odlagamo na krožnik, obložen s papirnatimi brisačami.

2. Medtem ko se mesne kroglice pražijo, segrejemo čisto govejo juho s korenčki. Korenčke sprva odstranimo in prihranimo za pozneje. V čisto juho nadevamo pečene kroglice ter riž ali ribano kašo. (Če juhe ne nameravamo v celoti pojesti takoj, riž ali kašo skuhamo ločeno ter dodamo naravnost v krožnike in prelijemo z juho!) Ogenj zmanjšamo na minimum, da juha rahlo vre, dokler se riž ne zmehča in mesne kroglice skuhajo do konca (približno 15 minut). V zadnji minuti kuhanja dodamo oprano in narezano špinačo, posujemo še z malo parmezana ter takoj postrežemo z dodatnim parmezanom. Če v juho zakuhamo večjo (dvojno) količino riža in deciliter vina ter dodamo košček masla, jo lahko postrežemo kot odlično mehko rižoto, mesne kroglice pa položimo na vrh.

Čas priprave in kuhanja: 50 minut