Po podatkih Združenih narodov je vojna v Ukrajini od začetka ruske invazije 24. februarja do 26. decembra zahtevala okoli 18.000 civilnih žrtev, od katerih jih je bilo najmanj 6900 ubitih. Med ubitimi je bilo 1800 žensk in približno 400 otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Večino žrtev so ubili ali ranili v obstreljevanju s težkim topništvom in raketnimi sistemi, raketami in v letalskih napadih, so sporočili iz urada. Najbolj prizadeta je bila regija Donbas.

OHCHR sicer meni, da so dejanske številke žrtev precej višje. To velja na primer za kraje okoli Mariupolja in v regiji Lugansk, saj so poročila z območij, kjer so potekali intenzivni spopadi, zapoznela, v nekaterih primerih pa jih še niso potrdili.

Združeni narodi so že prej opozorili, da ruske sile v Ukrajini obstreljujejo naseljena območja, pri tem pa ubijajo civiliste ter uničujejo civilno infrastrukturo. V zadnjih mesecih pa je Moskva okrepila napade na energetsko infrastrukturo.

Uničenih več kot 700 objektov kritične infrastrukture

Po podatkih ukrajinske vlade je bilo doslej v ruskih napadih uničenih več kot 700 objektov kritične infrastrukture, kot so plinovodi, transformatorske postaje in mostovi, je danes za ukrajinsko televizijo povedal namestnik ukrajinskega notranjega ministra Jevgenij Jenin. Dodal je, da so ruske enote skupno poškodovale več kot 35.000 objektov, poroča dpa.

Zaradi izrednih izklopov električne energije so prebivalci v temnih in mrzlih zimskih dneh več ur brez elektrike in luči, včasih pa so odrezani tudi od ogrevanja in oskrbe z vodo.

V torek zvečer in danes zjutraj so iz Ukrajine poročali o letalskih napadih v več regijah. Danes so poročali o raketnih napadih na mesto Harkov. Po podatkih generalštaba ukrajinske vojske pa so na mesto Herson, ki je od novembra znova pod ukrajinskim nadzorom, v zadnjih 24 urah ruske sile izstrelile 33 raket in ga obstreljevale s topništvom.