Približno 45 odstotkov anketirancev je na vprašanje, katera od jedi jim je najljubša, odgovorilo s kebabom, okoli 37 odstotkov pa je dejalo, da imajo raje svinjske klobase. Preostalih približno 15 odstotkov pa se ni odločilo za nobeno od omenjenih dveh klasik hitre prehrane, ki ju prodajajo skorajda na vsakem vogalu v državi.

Anketa prav tako ugotavlja, da so klobase bistveno bolj priljubljene pri starejši generaciji, med anketiranci, starimi od 18 do 24 let, pa se jih je 57 odstotkov odločilo za kebab, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razlike se kažejo tudi med spoloma. Večini žensk je ljubši kebab, moški pa so prednost dali svinjskim klobasam, čeprav je bila razlika med jedema pri njih majhna. 43 odstotkov moških namreč daje prednost klobasam, 42 pa kebabu.