Nekdanji papež Benedikt XVI. je zelo bolan

Benedikt XVI. je zelo bolan, je danes sporočil papež Frančišek ob koncu splošne avdience v Vatikanu. Vernike je prosil za posebno molitev za 95-letnega zaslužnega papeža, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Spomnite se ga, zelo je bolan, in prosite Gospoda, naj ga tolaži in podpira vse do konca,« je dejal Frančišek. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju papež in Sveti sedež sicer nista sporočila.