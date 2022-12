Letos so zanj nekoliko drugačni prazniki – oddaja Pri Črnem Petru je na počitnicah, s silvestrsko televizijsko zabavo letos ni obremenjen. Tako je imel, kot se je izrazil, več časa za glasbo. Kar mu povsem ustreza. Še več: to je pogrešal.

Prazniki glasbenikov so precej drugačni kot prazniki, ki jih doživljamo preostali smrtniki. To omeni prav vsak med njimi. Predvsem si jih poslušalci želijo videti na odru, vabijo jih na vse konce in kraje. Tako je manj časa za družino in več obveznosti s kitaro v roki.

S Potrebuješem smo se srečali malce pred glavnimi prazniki, vendarle smo se potrudili in poiskali lepo okrašeni kotiček. Dobili smo se v enem od nakupovalnih centrov v Ljubljani, ki se praviloma že zgodaj kitijo z okraski. Tako se je bilo navsezadnje lažje pogovarjati o praznikih zavoljo vzdušja, ki ga pričarata okrašenost in božično-novoletna glasba, znani napevi, ki so te dni odmevali vsepovsod.

Sogovorniku se ni bilo težko vživeti v praznični pogovor, tudi zato, ker je tega vajen. »Praznične oddaje in zimske pesmi navsezadnje pripravljaš že precej prej, tako da se moraš vedno nekako vživeti v ta čas, še preden zares nastopi.«

Tako je beseda hitro stekla – o praznikih, družini, glasbi ... V sproščenem vzdušju, kot bi bili prijatelji. Navsezadnje skorajda ni novinarja ali bralca, ki ga ne bi tako ali drugače že spoznal. O tem so med drugim namigovali pogledi mimoidočih, ki so pogosto zrli v smer naše mize. »To je tisti od Čukov,« je bilo slišati. Ali pa: »Glej ga, Potrebuješa.« Dekle, ki je prijazno postreglo s kavo in čajem, ga je po pogovoru med drugim vljudno prosilo za avtogram in on ji je z veseljem ustregel. »Za Kayo,« je zapisal.

Kot rečeno, je bil povod prazničen, zato raje brž k srčiki. Letos bodo zanj prazniki malo mirnejši. »Prvič je tako, da se lahko s celim telesom in dušo predajam glasbi, kar mi je zelo pomembno. Sploh nisem vedel, koliko sem to pogrešal, kako je glasba zame osrednja. Prejšnja leta je bilo tako, da sem bil ves teden kar naprej zaspan – morali smo snemati najrazličnejše oddaje, božične, tedenske ... Tak tempo je res hud. Ko sem bil mlajši, je še šlo, zdaj pa ...«

Zdaj pa ... kaj? Saj ne bo vendar rekel, da je že star. Še preden dokončamo misel, pojasni: »Da, Čuki bodo prihodnje leto praznovali 35. obletnico.« Čas je res neustavljiv.

Težko je verjeti, da je šel tako hitro naprej. Sicer pa: saj bo že leto 2023! Mar ni to čas, ko bi morali živeti že na Marsu? Potovati z letečimi avtomobili? Glasbo igrati na futurističnih inštrumentih?

