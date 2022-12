Blokada prehoda sledi podobnim ravnanjem kosovskih Srbov, ki so v začetku decembra začeli postavljati barikade z zahtevo po izpustitvi bivših policistov Dejana Pantića in Slađana Trajkovića ter še enega kosovskega Srba Miljana Adžića in umiku posebnih enot kosovske policije s severa države, poroča kosovski portal Kosovo Online.

Kosovsko ministrstvo za zunanje zadeve in diasporo je na družbenem omrežju Facebook zapisalo, da so »srbske kriminalne skupine blokirale mejni prehod Merdare«. Državljanom, ki so že vstopili v Srbijo, so sporočili, naj uporabljajo druge prehode ali vstopijo na Kosovo prek Severne Makedonije. Kosovo je zaradi stopnjevanja napetosti in barikad 10. decembra že zaprlo dva mejna prehoda.

Kosovski Srbi postavili nove barikade

Na severu Kosova so kosovski Srbi danes postavili nove barikade. »Na severu države, ponoči, so kriminalne osebe oziroma skupine nadaljevale s postavljanjem barikad in s tem dodatno ovirajo svobodo gibanja. Po uradnih informacijah so postavili tudi dve barikadi s težkimi vozili,« je sporočila kosovska policija.

Kosovsko zunanje ministrstvo je danes pozvalo članice Evropske unije, naj ukrepajo proti Srbiji. V pismu, ki so ga naslovili na EU, so zapisali, da Srbija stalno poskuša destabilizirati sever Kosova, v zadnjem času tudi s postavljanjem barikad, poroča srbska tiskovna agencija Beta, ki povzema pisanje kosovske tiskovne agencije Telegrafi.

»Srbija v najboljšem primeru namerno poskuša destabilizirati Kosovo, da bi preprečili napredek dialoga, posebno v kontekstu predlaganega načrta EU (ki ga podpirata Francija in Nemčija) za normalizacijo odnosov,« je zapisalo ministrstvo. »V najslabšem primeru je namerno stopnjevanje napetosti in instrumentalizacija kriminalnih združb, ki spominjajo na način, na katerega je Srbija začenjala vojne v 90. letih prejšnjega stoletja, res slaba popotnica in uresničitev tega, o čemer že leta trobi vojni režim v Beogradu,« so še zapisali v tristranskem pismu.

Najvišja stopnja bojne pripravljenosti srbske vojske

Najnovejši protesti kosovskih Srbov in njihovih podpornikov na srbski strani sledijo odločitvi srbskega predsednika Aleksandra Vučića o odreditvi najvišje stopnje bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom notranjega ministrstva. Vučić je nato v torek zvečer obiskal enoto srbske vojske v Raški na jugu Srbije, v bližini meje s Kosovom. Tam se je srečal tudi s predstavniki Srbov na Kosovu.

Razmere na Kosovu so se v zadnjih tednih ponovno zaostrile, potem ko je kosovska policija aretirala policista Pantića zaradi suma kršitve ustavnega reda, na kar so se Srbi odzvali s postavitvijo barikad. Na teh vztrajajo že 19 dni, kljub pozivom iz Prištine, Bruslja in Washingtona, naj jih odstranijo. Dodatne napetosti so v ponedeljek podžgale domneve, da ima kosovska vlada pripravljen operativni načrt za odstranitev barikad na severu Kosova in da za izvedbo tega pričakujejo pomoč misije zveze Nato na Kosovu (Kfor).