Kot je povedal Secchi, je ljubljanska enobarvna izdaja njegova »fotografska interpretacija enega najbolj raznolikih mest v Evropi, ki ponuja svež pogled na starega znanca. Mislim, da vsakdo v sebi nosi pomembno zgodbo. Zagotovo so resnične zgodbe bolj zanimive od lažnih. Zato je moj pristop hiter, ležeren in zabaven. Iščem vmesne trenutke, ker govorijo resnico. Rad imam energično slike, posnete v hipu.«

Marco Secchi je italijanski fotoreporter, ki živi v Ljubljani. Njegove fotografije redno objavljajo časopisi, revije in mediji, nedavno pa so jih objavili tudi v Vogueu, Guardianu, Vanity Fairu in New York Timesu. Znan je po svoji strasti do kamer Leica.

Svojega dela se loteva na zelo nekonvencionalen način. Fotografira zelo hitro, objektiv uporablja kot tretje oko, s katerim zaupa svojemu talentu in s katerim lahko gledalcu da vplogled v prave podrobnosti.