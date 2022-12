V Buffalu, ki se nahaja na severovzhodu ZDA, tik ob meji s Kanado, je ponekod zapadlo tudi do dva metra snega, tako da reševalci z zamudo odkrivajo žrtve neurja v avtomobilih in domovih. Za to območje še vedno velja prepoved vožnje z avtomobili po zasneženih cestah, vendar ljudje tega ne upoštevajo v polni meri, tako da je policistom pri nadzoru cest priskočila na pomoč tudi vojska.

Število žrtev v Buffalu je preseglo črni rekord iz leta 1977, ko je podobno neurje zahtevalo 29 življenj. V torek je bilo tam še vedno brez elektrike 4000 ljudi, letališče pa je pod meter in pol debelo snežno odejo in je še vedno zaprto. Ob koncu tedna se bodo na tem območju soočili z novim izzivom, ko bo z višjimi temperaturami povečana nevarnost poplav.

Pod ničlo tudi na Floridi

O težavah zaradi močnega sneženja in nizkih temperatur medtem poročajo tudi iz Kanade. S posledicami hladne fronte se soočajo tudi po drugih delih ZDA, celo na osrednji Floridi so denimo temperature padle pod ničlo. Po ZDA so tudi v torek odpovedali več kot 3000 poletov.

Največ preglavic neurje povzroča potnikom letalske družbe Southwest Airlines, ki glede tega izstopa med vsemi konkurenti. V tej letalski družbi so odpovedi sprožile tudi spor znotraj podjetja, saj sindikati zdaj krivijo upravo, da ni ustrezno posodobila zastarele računalniške opreme. Zaradi vsega tega člani senatnega odbora za promet obljubljajo temeljito preiskavo in zahtevajo, da družba potnikom povrne vso škodo.