»Trener Mitja Šivic ima še vedno zaupanje vodstva, najpomembnejše pa je, da ima tudi polno zaupanje igralcev. Gre za izjemno predanega trenerja, ki ima veliko znanja in želje po napredku. Kjer koli je deloval, je dosegal uspehe,« je namigovanja o morebitni zamenjavi na trenerski klopi zavrnil Miha Butara, ki je položaj predsednika ljubljanskega hokejskega kluba prevzel pred štirimi leti od Tomaža Vnuka.

To seveda pomeni, da bo Šivic ekipo vodil tudi na nocojšnji tekmi, ko bodo Ljubljančani ob 19.15 gostili celovški KAC. Do konca rednega dela lige ICEHL bo današnja in preostalih 19 tekem, ki jih še čakajo, tudi kvalifikacijskih. Po nedeljskem porazu proti Asiagu in zmagi Pustertala nad ekipo Bemer Pioneers iz Voralberga so zdaj na 12. mestu. Za lažje razumevanje: za Gradcem, ki je trenutno deseti, to pa je še zadnje mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za končnico, zaostajajo za štiri točke, vendar imajo tudi dve tekmi manj. Ob tem ne smemo pozabiti, da bo že 10. januarja prva finalna tekma končnice državnega prvenstva, ko se bodo doma pomerili z Jeseničani. Druga finalna tekma bo tri dni pozneje v dvorani Podmežakla na Jesenicah, morebitna tretja pa nato 15. januarja.

Liga prvakov kot privilegij

»Tako Šivicu kot igralcem v tem obdobju ni lahko. Imajo pa vsi neverjetno željo trenutno situacijo obrniti v pozitivno smer. Ne glede na vse težave, v katerih se nahajamo, so naši cilji jasni od samega začetka sezone in jih nikoli nismo skrivali. Želimo osvojiti oba domača naslova ter dostojno nastopati v ligi ICEHL. Na predbožičnem drsanju z igralci in njihovimi družinami sem povedal, da sem ponosen, da so del naše zelene družine, in da tako kot večina navijačev verjamem vanje,« je pred nadaljevanjem sezone še vedno optimističen Butara, ki je prepričan, da nastop v ligi prvakov, v kateri so letos prvič igrali na povabilo organizatorjev, nikakor ni bil napaka. »To je bil privilegij in nagrada, ki smo si jo izborili z dobrim delom. In fantje so prikazali zares kakovostne predstave. Nastop v ligi prvakov je naši ekipi ogromno dal.«

Toda kje potem iskati razloge za trenutno igralsko in rezultatsko krizo? »Z izjemo treh tekem težko rečem, da fantje kažejo slabo igro. Pri večini porazov smo bili blizu uspehu, dostikrat boljši, zadeli smo ogromno vratnic ... Toda na žalost nismo vknjižili točk na svoj račun. S proračunom, ki ga imamo, je bil cilj tako kot lani dostojno nastopati v ligi ICEHL. Je pa Slovenija specifična, kar se športa tiče. Lansko sezono, ko je ekipa dosegala nadpovprečne rezultate, je vladala evforija in so bili vsi kralji, danes, ko jim ne gre po načrtih, pa bi vsak najraje pristavil lonček pri depresiji, slabi volji in žaljenju ekipe. Uravnoteženosti ne poznamo. Ekipa daje vse od sebe in si tega ne zasluži.«

Še en štiriletni mandat

Kljub temu nekateri menijo, da bi bilo za SŽ Olimpijo bolje, če bi igrala v alpski ligi, vendar se Butara s tem nikakor ne strinja. »Z igranjem v ligi ICEHL dajemo slovenskemu hokeju dodatno širino. V ekipi imamo 85,5 odstotka domačih igralcev, kar je daleč največ v ligi. Letos smo prvi ekipi priključili pet mladih nadarjenih hokejistov, ki jim nastopi v tem tekmovanju ponujajo velik napredek in širino. Miha Beričič je oktobra celo osvojil nagrado za najboljšega mladega igralca v ligi (Young Stars). Mislim pa, da se dela prevelika drama iz letošnjih porazov. Fantje si v vsakem primeru zaslužijo pozitivno podporo s tribun.«

Včeraj je Butara na volilni skupščini kluba dobil nov štiriletni mandat na predsedniškem položaju. Z doslej opravljenim delom je zadovoljen. Rad se pohvali, da plače zaposlenih v klubu ne zamujajo in da so računi do dobaviteljev vedno poravnani. In to navkljub temu, da je bilo obdobje koronavirusa, ki je bilo zanje finančno zelo naporno. Prav tako so obnovili pogodbe z večino pokroviteljev in pridobili nekaj novih. »Uresničili smo večino načrtov, tako tekmovalnih kot poslovnih. S Slavijo smo pripravili tudi strategijo razvoja ljubljanskega hokeja, poglobili sodelovanje in letos imamo skupno ekipo v mednarodni ligi IHL. V okviru svojih zmožnosti smo se organizacijsko okrepili, edino, kar nam manjka, je nova dvorana pod Halo Tivoli, pa še to je nekaj, kar se bo uresničilo, saj je župan Zoran Janković gradnjo uvrstil v načrte MO Ljubljana. S tem bomo lahko hitreje razvijali mlade igralce.«