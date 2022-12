Po dobrih treh desetletjih Rožman predal nuklearko Pfeiferju

Po več kot 30 letih vodenja krške nuklearke se 10. aprila prihodnje leto Stane Rožman poslavlja s položaja predsednika uprave. Svojega naslednika, univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike Gorazda Pfeiferja, ki zadnjih pet let vodi proizvodnjo v NEK, prej pa je bil dolga leta vodja izmene in inštruktor operaterjev, je za to mesto pripravljal več let.