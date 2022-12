Zadnjo tekmo v letu 2022 so košarkarji Cedevite Olimpije opravili z odliko. V Tivoliju so brez večjih težav na kolena spravili Mornar in tako v ligi ABA vknjižili že šesti zaporedni uspeh. Ljubljančani bodo naslednjič na delu 2. januarja, ko bodo gostovali v Beogradu pri Megi.

Z Mornarjem se je v Ljubljano vrnil Petar Vujačić, ki je v preteklosti nosil dres Olimpije, v Tivoli pa je prišel tudi drugi strelec lige Daron Russell. Američan ima v igri črnogorskega moštva povsem proste roke, kar se trenerju Mihailu Pavićeviću sem ter tja obrestuje, velikokrat pa tudi ne, saj se zna vse skupaj spremeniti v šov enega moža. Olimpija je Russlla znala omejiti ter si tako že v prvem polčasu priigrala prednost, ki sicer ni bila pretirano velika, saj so bili zmaji prevečkrat premehki v obrambi.

Kapetan Edo Murić in soigralci so v drugih 20 minut vstopili precej bolj zavzeto. V prvih štirih minutah so povsem povozili nasprotnika in z delnim izidom 16:4 prvič povedli za več kot 20 točk. S tem pa je bila tekma tudi odločena. Košarkarji v oranžnih dresih so do konca obračuna okoli 2000 navijačem v Tivoliju nekajkrat postregli še z atraktivnimi zabijanji in si za to prislužili glasne aplavze.

»Bali smo se te tekme, saj je Mornar nevaren kljub temu, da so odpustili nekatere igralce in da so imeli poškodbe in bolezni. Opozarjali smo, da se ne smemo sprostiti. Dobro smo si razdelili minutažo, se napadalno sprostili in profesionalno oddelali tekmo. Vesel sem, ker ni bilo dodatnih poškodb. Gledalcem smo ponudili lepo in atraktivno tekmo,« je ocenil trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, drugi izidi 12. kroga: MZT – Split 80:85 (V. Stojanovski 17; Mavra 23), Zadar – Cibona 68:75 (Božić 16, Šantelj 5; Ljubičić 15, Mesiček 12), FMP – S. Centar 90:73 (Frazier 17; Pavlićević 17), C. zvezda – Borac 86:57 (Dobrić 15; Hale 17), Budućnost – Mega 79:66 (Lazić 18; Kobzistij 15), Igokea – Partizan 85:96 (Crawford 26; Punter in Nunnaly po 18), vrstni red: Partizan 10-2, C. zvezda 10-1, FMP 9-3, Olimpija 9-2, Budućnost 8-4, Zadar 7-5, Mornar, Igokea in Cibona po 5-7, Split in S. Centar 4-8, Mega in Borac po 3-9, MZT 2-10.