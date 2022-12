Od tedaj je šla njegova kariera samo še navzgor, vrhunec pa je doživel na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je bil član srebrne moške ekipe na veliki skakalnici. Letos poleti je prvič pripravljalno obdobje oddelal kot član reprezentance A, kot edini član ekipe pa nikoli ni bil del procesa Državnega panožnega centra v Kranju (DPNC). Kot zatrjuje član SSK Ilirija, bi takšno odločitev sprejel še enkrat in je nikakor ne obžaluje. Čeprav tekmuje v individualnem športu, je Kos zelo ekipni tekmovalec. Zato mu izjemno veliko pomeni, da je v slovenski ekipi A v letošnji sezoni odlično vzdušje, vedno pa se razveseli tudi uspehov ekipnih sotekmovalcev.

Letošnja tekmovalna sezona je že v polnem pogonu. Kako ste zadovoljni s svojim uvodom?

Z rezultati moram biti zadovoljen, čeprav skoki še niso na takšni ravni, kot bi si želel. Najbolj me veseli, da smo ponovno zelo močni kot ekipa.

Na obrazu se vam vidi, da ste zelo zadovoljni. Kako pomembno je dobro vzdušje v ekipi?

Zares je lepo hoditi po tekmah s takšno ekipo. Ker imamo v ekipi tudi Anžeta Laniška, je dobro tudi trenirati, saj se tam lahko ves čas primerjam z enim najboljših skakalcev v tem trenutku na svetu in se je treba resnično boriti. To je odlično, zares smo dobri prijatelji in se podpiramo med seboj.

Ali ste imeli, ker niste bili že od majhnega del DPNC, kakšne težave s priključitvijo ekipi?

Nisem imel nobenih težav zaradi tega in zagotovo bi se še enkrat odločil za povsem enako pot. V klubu sem imel resnično veliko podporo. Ne rečem, da je v DPNC ne bi dobil, toda nedvomno je drugače, če delaš v okolju, v katerem sta na razpolago eden ali dva tekmovalca, od katerih se nekaj pričakuje. V DPNC je takšnih dvajset in v klubu so zato z mano delali veliko bolj osebno, kar mi je zelo ustrezalo.

Na sporedu je prvi vrhunec sezone, novoletna turneja, na kateri ste lani eksplodirali. Je odhod na turnejo zaradi tega za vas lažji ali čutite kaj pritiska?

Na novoletno turnejo odhajam z enakimi pričakovanji kot lani. Želim biti v točkah na vseh štirih tekmah, kar pomeni, da si v skupnem seštevku med najboljšimi petnajstimi. To je že zelo lep rezultat. Seveda si želim izenačiti tudi lanski uspeh, a to bo letos težko ponoviti. Zagotovo še pride priložnost, da ponovno stopim na zmagovalne stopničke.

Po lanskem uspehu na turneji ste postali stalni član reprezentance in prišli tudi do olimpijske kolajne. Kako se je življenje Lovra Kosa v enem letu obrnilo na glavo?

Sprva je bilo resnično veliko novega. Veliko obveznosti, ki pa sem jih dojel, kot da so del športa. Sedaj, ko je vse to za mano, lahko rečem, da življenje ni nič kaj drugačno kot pred tem. Še vedno živim normalno življenje, sem človek in po žilah mi teče kri.

Kako primerjate letošnjo in lansko sezono? Je v ekipi podoben pritisk zaradi želje po uvrstitvi v zasedbo za domače svetovno prvenstvo, kot je bilo lani za olimpijske igre?

Zame je situacija precej drugačna. Lani sem bil povsem neobremenjen. Čeprav je bil tihi cilj, da bi odšel na olimpijske igre, pritiska nisem čutil. Bil sem tudi član ekipe B in sem treniral ločeno od fantov. Letos lahko čutim, da je več borbe znotraj ekipe.

Ne le da niste bili član DPNC, od preostalih fantov se razlikujete tudi po tem, da si sami šivate skakalne drese. To je sedaj velika znanost. Ali pripravljate kaj posebnega za novoletno turnejo?

Ne, ničesar, saj sedaj tudi ni mogoče narediti nečesa posebnega. Gospodje iz mednarodne zveze Fis zapišejo pravila in dres je tako potem treba tudi sešiti. Ne moreš veliko po svoje razmišljati.

Pravila se vseskozi spreminjajo. Kako se pripravljate na izdelavo novega dresa? Iščete ideje tudi pri konkurenci na vrhu naleta?

Pri izdelavi skakalnega dresa je veliko poskusov in neuspehov. Dolga je pot, da prideš do kroja, ki ti resnično ustreza, še daljša pa je potem, da najdeš še pravi material. Drugače je treba spremljati tudi konkurenco in tam dobiti kakšno idejo, toda za to ni časa na vrhu naleta. Tam se pripravljam na svoj skok, si pa potem pogledam kakšno fotografijo ali pa videoposnetek in nato poskušam posnemati ali dodelati.

Koliko tekmovalnih dresov imate za sezono?

V sezono sem vstopil s povsem novim in sedaj imam drugega. Tudi za novoletno turnejo bom imel novega, ki bo potem zdržal tja do februarja. Dres lahko ostane konkurenčen tudi osem tekem, kot sem imel tega prvega letos. V celotni sezoni si naredim šest ali sedem novih dresov.

