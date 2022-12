Po dveh slalomskih in eni superveleslalomski zmagi svetovnega pokala v tej sezoni se je Mikaela Shiffrin uvrstila na najvišjo stopničko še v svoji tretji disciplini. Američanka je dobila veleslalom na Semmeringu, ki je nadomestil odpadlega v Söldnu, ter se veselila že 78. zmage v svetovnem pokalu. Teoretično je možno, da bi se Mikaela Shiffrin še letos veselila jubilejnega 80. uspeha, a bi morala biti najhitrejša tako na današnji veleslalomski (prva proga ob 10. uri, druga tri ure kasneje) kot jutrišnji slalomski preizkušnji (prva proga ob 15. uri, druga ob 18.30).

Četverica razred zase

Kazalo je, da bo Američanka prepričljivo dobila tretji veleslalom sezone, saj si je s startno številko ena priborila veliko prednost pred najbližjo zasledovalko Petro Vlhovo (72 stotink). Toda Slovakinja je na progi, na kateri je dosegla svojo prvo veleslalomsko zmago v karieri, v drugo napadla ter se veliki tekmici približala na 13 stotink zaostanka. S tretjim mestom se je tretjič v tej sezoni na veleslalomski zmagovalni oder uvrstila Marta Bassino, ki je obdržala tudi rdečo majico vodilne v tej disciplini. Najboljši trojici se je približala še Francozinja Tessa Worley, medtem ko so preostale alpske smučarke zaostale za debelo sekundo.

»Vedela sem, da moram tudi na drugi progi napasti na vso moč. Slišala sem napovedovalca, ki je govoril, da je razlika tesna, zato sem pritiskala na vso moč in imela na koncu tudi nekaj sreče. Tekme na Semmeringu so zelo naporne, po zmagah sledijo obveznosti, po katerih je zelo malo časa za priprave na novo tekmo. A sem tega tempa vajena,« je povedala Mikaela Shiffrin, ki ji gredo najbolj na živce dopinške obveznosti, ki ji vzamejo uro časa. »Na veleslalomskih smučeh se počutim odlično in sem zelo samozavestna. Ko smučam hitro, to čutim, in to je najpomembnejše. Na prvi progi sem naredila preveč napak, a z odličnim drugim smučanjem vendarle ostala na zmagovalnem odru. Jutri bom znova napadla na vso moč,« je bila zadovoljna Marta Bassino.

Težke razmere

Ana Bucik je imela doslej na Semmeringu slabo statistiko, saj je na petih tekmah v karieri le enkrat osvojila točke, pa še te v slalomu. Primorka je na prvi progi s startno številko 20 smučala hrabro ter dosegla enajsti čas, za drugim mestom pa je zaostajala dobre pol sekunde. Na drugi progi je popustila v spodnjem delu, kjer si je nabrala prevelik zaostanek, zato se je morala zadovoljiti s 14. mestom. Zaradi pomanjkanja snega je bila tekma na umetnem snegu izjemno težka za visoke startne številke, kar je občutila tudi povratnica po poškodbi Tina Robnik. V zgornjem delu je še kazalo, da med naporno rehabilitacijo ni pozabila smučati, v nadaljevanju pa se ji je poznalo premalo zavojev na snegu, tako da je za nastopom na drugi progi zaostala za slabo sekundo. Neja Dvornik je po slabih vmesnih časih na prvi progi odstopila. Kako težke so bile razmere na progi, kaže podatek, da sta se na drugo progo uvrstili le dve alpski smučarki s startno številko, višjo od 30.

»Pogoji so bili zelo težki, a takšnih razmer smo navajeni, zato ne smejo biti izgovor. Glede na razmere sem bila na prvi progi kar dobra, na drugi pa sem se držala preveč naprej in bila slabša. Upam, da bom vtis popravila že jutri,« je sporočila Ana Bucik.

Alpski smučarji se bodo danes pomerili na smuku v Bormiu (ob 11.30). Na včerajšnjem drugem treningu je bil prepričljivo najhitrejši Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (1:56,27), ki je najbližjega zasledovalca Italijana Mattio Cassa prehitel za debelo sekundo (+1,13). Slovenska alpska smučarja Miha Hrobat in Martin Čater sta bila v ozadju, saj sta dosegla 35. in 46. čas, v primerjavi s prvim treningom pa nobeden od njiju ni smučal pod dvema minutama.