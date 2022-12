Plesno-gledališka predstava Stopi iz moje sence PI314, ki jo bodo premierno uprizorili nocoj ob 20. uri v Plesnem teatru Ljubljana, je zasnovana kot poklon življenju in delu slovitega plesnega para Pie in Pina Mlakarja. Uprizoritev si kot osrednji motiv svoje zgodbe jemlje jadrnico zakoncev Mlakar, s katero sta vse do pozne starosti jadrala in se predajala silam narave, iz katere sta tudi črpala navdih za svoje delo. Njuna jadrnica Galeb tako v uprizoritvi postane simbol ljubezni do plesa in narave ter hkrati uteleša zgodbo njunega ustvarjanja. Plesalca Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, ki sta par tako v zasebnem kot poklicnem življenju, bosta skozi zgodbo Pie in Pina Mlakarja tematizirala zlitje individualnosti dveh umetnikov, ki lahko na trenutke postaneta senci drug drugega, istočasno pa se temu zlitju tudi upirata in zarisujeta meje lastnega jaza. Zasnovo in režijo predstave podpisuje Neda R. Bric, koreografijo sta zasnovala Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, dramaturg je Rok Andres, scenografijo sta oblikovala Rene Rusjan in Boštjan Potokar, kostumografijo Nataša Recer, glasbo Mateja Starič, luč Andrej Hajdinjak, video pa je delo naveze Magnetizm. Predstava je nastala v produkciji Plesnega teatra Ljubljana in koprodukciji zavoda MN produkcija, nocojšnji premieri pa bosta jutri in pojutrišnjem sledili še dve ponovitvi.