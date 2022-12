Nadškofiji Ljubljana enajstmilijonska božičnica

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je Nadškofiji Ljubljana zaradi dolgotrajnega vračanja dela pokljuških in mozirskih gozdov v postopku denacionalizacije nedavno izplačal deset milijonov evrov odškodnine in zamudnih obresti. Iz tega naslova je skupno prejela že več kot 46 milijonov evrov.