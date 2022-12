Večina ranjenih je bila iz kampusa raziskovalnega inštituta za deževne gozdove (RFRI), kamor je leopard domnevno prišel iz sosednjega rezervata za divje živali Gibbon. Ranjene so prepeljali v bolnišnico, žival, ki so jo medtem že ujeli, pa naj bi v kratkem uspavali.

Po prijetju so na eni od nog leoparda odkrili več zlomov, ki naj bi bili domnevno posledica napadov ljudi na živali. To naj bi bil tudi razlog leopardovo agresivnost, navaja dpa.

V Indiji pogosto prihaja do napadov divjih živali, kot so leopardi in tigri, ki prosto živijo v gozdovih. Eden od razlogov za to je krčenje gozdov, s čimer se ljudje približajo življenjskemu prostoru teh živali. Te napadajo živino, ljudje pa - neredko iz maščevanja - nato ubijejo žival.