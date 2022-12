Več sto tisoč ljudi pričakujejo v nedeljo v brazilski prestolnici Brasilii, kjer bo potekala slavnostna inavguracija novega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve. Prisega 77-letnega Lule da Silve, ki bo tretjič na čelu Brazilije po tesni zmagi proti aktualnemu populističnemu predsedniku Jairu Bolsonaru, bo potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih. Tudi dva meseca po volitvah namreč razmere v politično razdeljeni državi ostajajo napete. Bolsonaro še vedno ni priznal volilnega poraza, ki ga je neuspešno poskušal razveljaviti na sodiščih z očitkom, da nekatere elektronske glasovalne naprave niso delovale brezhibno. Kljub temu se pred vojašnicami nadaljujejo protesti njegovih podpornikov s pozivi vojski, naj ukrepa proti »državnemu puču« Lule da Silve.

Grožnja z bombo novost za Brazilijo

Protestniki vidijo vojsko kot zadnji branik pred socializmom, ki naj bi ga ob vrnitvi na oblast poskušal uvesti Lula da Silva. Iz tega protestniškega okolja po ocenah bodočega notranjega ministra Flavia Dina prihaja največja grožnja demokraciji v državi. Povod za njegove ocene, da so protestniška zborovanja pred vojašnicami postala »inkubatorji za teroriste«, je bilo razkritje o aretaciji 54-letnega Bolsonarovega privrženca Georgea Washingtona de Oliviera Souse, ki je načrtoval dva napada, s katerima je hotel preprečiti inavguracijo novega predsednika. Skupaj z nekaterimi drugimi, ki protestirajo pred poveljstvom brazilske vojske v prestolnici, je skoval načrt bombnega napada na letališču glavnega mesta. V cisterno z gorivom so podtaknili eksploziv, vendar je policija peklenski stroj odkrila, še preden je vozilo prispelo do letališča. Sousa je s somišljeniki hotel zasejati kaos v državi, vojska pa bi nato razglasila izredne razmere in preprečila prisego Lule da Silve. V hišni preiskavi na domu so našli še več kosov orožja in nabojev.

Policija ocenjuje, da je moral imeti Sousa več pomagačev, med njimi vplivneže iz brazilske družbe. Vsekakor je grožnja z bombnim napadom za Brazilijo novost, saj se s tovrstnim politično motiviranim nasiljem še ni soočila. K napetim razmeram je veliko prispeval tudi Bolsonaro, ki svojih podpornikov sicer ni odkrito pozival k nasilju, je pa njihovo večtedensko vztrajanje pred vojašnicami posredno spodbujal z nejasnim stališčem o sprejemanju volilnih izidov.

Več izdatkov za socialne transferje

Kljub napetim razmeram se prenos oblasti v Braziliji nadaljuje, saj je Bolsonaro svoji vladi naročil, naj pripravi primopredajo poslov. Lula da Silva je doslej predstavil polovico članov svoje vlade, v kateri je z izbiro posameznih ministrov skušal preseči politično razklanost. Podpredsednika Geralda Alckmina, ki velja za zmernega desničarja in gospodarstvu naklonjenega politika, je denimo imenoval za ministra za razvoj, industrijo in trgovino. S tem naj bi pomiril predvsem gospodarstvo, ki je skeptično do predsednikovih načrtov glede dviga minimalne plače in povečanja socialnih izdatkov. Prav temu namerava dati prednost pred fiskalno vzdržnostjo, pri čemer pa državi naslednje leto grozi recesija.

Vsaj majhno zmago pa je Lula da Silva pred prevzemom oblasti že dosegel. Močno razdrobljen predstavniški dom kongresa, v katerem ima Bolsonarova Liberalna stranka največ sedežev (77 od 513), je prepričal k sprejetju ustavnega dopolnila, ki omogoča obnovitev neposredne finančne pomoči najrevnejšim družinam, kar bo stalo dodatnih skoraj 30 milijard dolarjev.