Vlada je na današnji dopisni seji prav tako spremenila uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Gre za podaljšanje obstoječe uredbe v prihodnje leto.

Spremembe veljavnosti obstoječe uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja podaljšujejo tudi v leto 2023. To je po navedbah Ukoma potrebno zaradi nadaljevanja programov, ki so določeni z uredbo za leto 2022.

Kot pojasnjujejo, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da v primeru, kadar splošni dogovor za zdravstvo ni sklenjen do konca novembra in vlada ne določi vsebine dogovora do konca decembra, do določitve vsebine dogovora velja dogovor, sklenjen za preteklo koledarsko leto. Dogovor med deležniki do konca novembra ni bil sklenjen, so navedli.

Zaradi kompleksnosti in obsežnosti vsebine, ki jo je zaradi zagotovitve dostopnosti do zdravstvenih storitev treba sprejemati "z veliko mero preciznosti", nova uredba ne bo izdana do konca leta 2022, temveč najkasneje do 31. januarja 2023, pojasnjujejo na Ukomu.

Zato je obstoječo uredbo vlada podaljšala, »saj bi neupoštevanje vseh teh vsebin ogrozilo nemoteno izvajanje programov, s čimer bi bila okrnjena dostopnost do storitev nujne medicinske pomoči ter dostopnost do zdravstvenih storitev in posledično poslabšanje zdravstvenega stanja prebivalcev Slovenije«. Ob tem dodajajo, da bo vsebina, ki se podaljšuje z uredbo v leto 2023, vključena tudi v program storitev za leto 2023.