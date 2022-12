Pokanje s petardami in ognjemeti močno vpliva na naravo. Tudi če nekdo pirotehniko uporablja zunaj naravnega okolja, v katerem je prepovedana, torej denimo v vasi narodnega parka, se bo hrup slišal zelo daleč in vplival na širše okolje. Kot opozarja Tanja Menegalija iz javnega zavoda TNP, se ljudje tega pogosto ne zavedajo.

Prav zato ob bližajočem se času silvestrovanj tudi vodja naravovarstvene nadzorne službe TNP Sašo Hrovat apelira na vse obiskovalce in tudi domačine, naj imajo glede pirotehničnih sredstev v mislih živali, ki potrebujejo mir. Petarde, ognjemeti in druga pirotehnična sredstva so zelo obremenjujoči tako za okolje kot za vse prostoživeče živali.

Novo leto veliko ljudi pričaka v planinskih kočah ali počitniških hišicah na območju TNP. »Naprošam vse, ki bodo letovali na tem območju, da se zavedajo, da smo samo gostje v naravi,« je poudaril Hrovat in dodal, da so tudi upravljalce planinskih koč zaprosili, naj goste opozarjajo glede tega. Naravovarstveni nadzorniki pa bodo v tem času poostrili nadzor predvsem v visokogorju, na območju planinskih postojank, kjer je uporaba pirotehničnih sredstev zaradi lege v naravnem okolju z zakonom o TNP tudi prepovedana. »Na to bomo opozarjali in kršitve tudi kaznovali,« je dejal Hrovat.